Jazz Bonus : Suzanne - Travel Blind

Suzanne c’est une voix qui fredonne, murmurant des souvenirs sans âge. Une voix tantôt instrumentale, tantôt scandée, tantôt déchirée. C’est l’enfant qui marmonne des mélodies perçues, c’est l’aïeul qui transmet ses mémoires, ce sont ces musiciennes et musiciens qui jouent, chantent et écrivent tout ce qui leur a été donné à entendre. Suzanne, c’est cette voix qui unit Maëlle Desbrosses à l’alto, Hélène Duret à la clarinette basse et Pierre Tereygeol à la guitare, autour de ce qui semblent être des folksongs d’un siècle nouveau.

Un travail mélodique rencontrant des rythmes traditionnels, une conscience du son et un travail d’interprétation de l’écriture chambriste, un langage improvisé commun sans cesse poussé vers ses extrêmes. Et ces voix qui apparaissent, disparaissent, transportant le trio vers des sonorités jamais semblables.

Après un premier EP, « Berthe », et un an de tournée Jazz Migration 2022, la musique de Suzanne a pris le chemin du studio d’enregistrement pour une photographie de ces folksongs d’un siècle nouveau. Nourris d’un grand nombre de rencontres avec le public, les morceaux sont forts d’une grande liberté, les interprètes s’appropriant le matériel avec une grande maîtrise instrumentale et musicale, ouvrant des espaces surprenants, touchants, sensibles et volontaires. L’improvisation puise ses inspirations dans les pièces aux influences multiples, se baladant entre la folk de Big Thief, la musique improvisée de Marc Ducret, la musique du début XXème de Debussy ou encore le rock expérimental inclassable de Zappa. La singularité des parcours des membres du trio se rencontre et donne vie à un répertoire riche de contrastes.

On retrouve dans ce premier album une utilisation atypique des instruments, une exploration poussée des timbres qui se mêlent aux voix qui apparaissent et disparaissent, donnant vie à une musique aux multiples facettes. La musique de Suzanne porte en elle cette mélancolie folk qui vient s’unir à une écriture qui ne laisse rien au hasard, et à un langage improvisé commun sans cesse poussé à ses extrêmes, travaillé autant que l’écriture et chéri par ces instrumentistes aux multiples facettes. Pour ce premier opus, le groupe s’agrandit le temps de deux pièces et invite le saxophoniste Émile Parisien à partager son lyrisme et sa sensibilité.

(extrait du communiqué de presse)