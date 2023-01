Jazz Bonus : The Fresh Sound Ensemble - Common Threads

Lorsqu'un label de jazz comme Fresh Sound New Talent , qui n'a démarré qu'avec enthousiasme et passion, atteint 30 ans d'existence, on se dit qu'il faut faire quelque chose pour le célébrer. Et, non seulement je pensais déjà à cette idée, mais des musiciens et des amis m'ont aussi souvent demandé si j'allais faire quelque chose pour célébrer cette occasion... Et petit à petit, un plan a émergé ; mais il était important pour moi d'évaluer ce que je pouvais faire, que ce soit viable, et que cela réponde aussi à la philosophie du label.

Après y avoir réfléchi, j'ai décidé que la meilleure option serait d'enregistrer un album commémoratif. Il est évident qu'il y a de nombreux musiciens que j'admire et qui ont enregistré pour FSNT, avec lesquels j'aurais aimé faire quelque chose, mais je me suis demandé avec qui j'allais collaborer pour cet album. Après avoir réfléchi pendant un certain temps, j'ai eu l'idée d'impliquer les jeunes musiciens de la scène émergente de Londres, avec lesquels j'avais enregistré récemment, et de les réunir dans un projet de coopération. Ils sont tous des voix rafraîchissantes sur la scène du jazz contemporain.

J'ai ensuite parlé à la plupart d'entre eux et leur ai expliqué la raison de mon appel, en insistant sur le fait que ce projet pourrait être une rencontre unique, dans laquelle un groupe de musiciens de la même génération et du même pays pourrait en même temps offrir ensemble au monde tout le talent qu'ils chérissent. A ma grande satisfaction, leur réponse a été unanime : "vous pouvez compter sur moi" !

Suite à cette réponse très positive et encourageante, j'ai contacté Alex Merritt, qui avait déjà été très arrangeant lors de notre première conversation, et il m'a proposé de prendre en charge la production et la coordination du projet. Nous étions tous deux heureux de partager le même enthousiasme et la même détermination à atteindre notre objectif musical

L'enregistrement de cette entreprise coopérative a été réalisé en deux sessions, le 11 août et le 6 octobre 2022, avec Sam Braysher, Ronan Perrett, Alex Hitchcock, Alex Merritt, Michael Chillingworth, Steve Fishwick, Tom Ollendorff, John Turville, Conor Chaplin et Jay Davis, avec Adele Sauros comme invitée, qui a fait le voyage depuis son Helsinki natal pour jouer lors de la première date.

Le moment est venu de souligner l'esprit jazz de tous les membres des deux groupes, et de les remercier pour leur excellent travail d'ensemble et de solo, tout au long de leurs prestations. De même, il convient de remercier ceux qui ont fait preuve d'une imagination fertile en écrivant des compositions originales et stimulantes, orchestrées de manière artisanale.

Pour en revenir au départ, je peux dire que ces 30 années de FSNT ont été très intenses et passionnantes, et qu'elles sont passées pour moi très vite. Je veux que vous sachiez que je suis très honoré d'avoir pu documenter la musique de tant de musiciens incroyables. Merci à eux tous. - Jordi Pujol

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaez / A. Dutilh)