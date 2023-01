Jazz Bonus : Thelonious Monk - Live Five Spot 1958 Revisited

Monk est Monk, l'était et le sera toujours, d'après les enregistrements et les films qui lui ont survécu, et qui garantissent notre expérience de sa créativité unique et constante. Néanmoins, lorsque le contexte change, notre perspective se modifie, étant donné les qualités interactives et les contributions individuelles des participants de tout ensemble de jazz. Dans le cas présent, nous disposons d'un document unique, le seul enregistrement connu de Monk travaillant en direct avec ces musiciens particuliers. Comment cela s'est-il produit, et qu'est-ce qui le rend spécial ?

À réécouter : Thelonious Monk, 1968, l'inédit au lycée Open jazz Écouter plus tard écouter 55 min

Au fil des ans, il semble que Monk ait choisi les membres de ses groupes de travail pour des raisons de confort et de contraste, de familiarité et de disponibilité. Si nous reprenons cette histoire en 1957, Monk enregistrait pour RIverside depuis deux ans, ses jours de Blue Note et de Prestige étaient derrière lui, et il venait de récupérer sa carte de cabaret, nécessaire pour se produire dans les clubs de New York - bien que les occasions aient d'abord été rares. Un heureux engagement de longue durée commence en juillet 1957 au Five Spot, qui avait initialement ouvert ses portes en tant que petit lieu de rencontre pour les artistes et les écrivains du quartier, mais qui avait alors présenté Cecil Taylor (inconnu et au début de sa carrière), le tout aussi jeune pianiste Randy Weston et le Jazz Workshop de Charles Mingus. Le quartet de Monk était composé du saxophoniste ténor John Coltrane, encore en devenir, du bassiste Wilbur Ware et du batteur Shadow Wilson. Ware est le bassiste attitré de Monk, mais comme il ne se présente pas un soir, il est remplacé par Ahmed Abdul-Malik.

Publicité

À réécouter : Thelonious Monk à Paris en 1964 Les légendes du jazz Écouter plus tard écouter 1h 00

Ahmed Abdul-Malik était un musulman converti, originaire de Brooklyn, qui avait déjà joué avec Randy Weston et partageait avec lui un intérêt pour la musique et la culture nord-africaines et arabes : il apprit à jouer du violon, du violoncelle et de l'oud, et plus tard, en 1958, enregistra le premier de deux albums qui combinaient brillamment le jazz avec des sources africaines et moyen-orientales. Il fait encore partie du groupe de Monk lorsque celui-ci est réengagé au Five Spot en juin 1958. Cette fois-ci, Monk choisit Roy Haynes pour jouer de la batterie. Haynes, alors âgé de 33 ans, était déjà établi comme l'un des batteurs les plus dynamiques de sa génération, ayant travaillé auparavant avec Lester Young, Charlie Parker, Bud Powell, Stan Getz et Sonny Rollins. Ses deux saxophonistes préférés, Rollins et Coltrane, n'étant pas disponibles, Monk se tourne vers Johnny Griffin, qui s'avère être le joker du groupe.

À réécouter : "Thelonious himself" du pianiste de jazz Thelonious Monk Disques de légende Écouter plus tard écouter 10 min

Griffin n'était pas un novice. Ayant débuté dans des groupes de Lionel Hampton, Joe Morris et Wynonie Harris, Griffin sort ses premiers disques pour Blue Note et Argo en 1956 - ce dernier avec Wilbur Ware à la basse, qui utilisera Griffin sur son propre album, "The Chicago Sound", pour RIverside l'année suivante. En 1957, Griffin est très demandé et en bonne compagnie : il enregistre son deuxième album en quartet pour Blue Note et est le leader nominal de "A Blowing Session", une excursion brûlante à trois ténors avec Coltrane et Hank Mobley. Il rejoint également les Art Blakey's Jazz Messengers, qui participent à pas moins de sept sessions d'enregistrement cette année-là, notamment une pour Atlantic avec Thelonious Monk comme invité.

La familiarité de Monk avec Griffin et le fait qu'il jouait si bien ses compositions sur l’album Atlantic l'ont sans doute conduit à être appelé pour une session de studio malheureuse neuf mois plus tard, en février 1958, que Monk a annulée après que le groupe ait eu du mal avec un seul morceau, le "Coming on the Hudson" nouvellement composé - puis à nouveau en juin, pour la résidence au Five Spot. Ces expériences ont laissé une marque permanente sur Griffin, puisqu'il a fréquemment intégré des airs de Monk dans son répertoire pour le reste de sa carrière ; il a enregistré un album entier sur Monk ("Looking' at Monk" pour le label Jazzland), en 1961, pendant son partenariat avec son collègue ténor turbulent Eddie "Lockjaw" Davis. Et il a retrouvé Monk pour une série de concerts européens en 1967…

Griffin est arrivé chez Monk avec une réputation de champios de la vitesse - doubler le tempo était sa signature, élaborant des mélodies avec un mélange de swing moelleux et de phrasé bop complexe, et des citations malicieuses de chansons "à la" Rollins et Dexter Gordon. Le Rhythm-a - ning devient ici un festival de citations : Love in Bloom , Jumpin' with Symphony Sid , Fascinatin' Rhythm , Swingin' on a Star , et la Marche nuptiale de Mendelssohn sont lancés dans la mêlée, se heurtant à la construction ironique du solo de Monk sur son thème d'ouverture et ses lignes descendantes répétées. Leur nature contrastée - l'extravagance fluide de Griffin et les dissections percussives de Monk - intensifiée par les divisions énergiques du rythme par Roy Haynes, génère une tension sans commune mesure avec celle des groupes ultérieurs de Monk. Let's Cool One en est un exemple : Griffin concocte un solo astucieux qui pousse à l'extrême la mélodie sans prétention, et toute la section rythmique se retire, permettant au saxophone ténor de planer, librement, dans le vide.

Hélas, l'été se termine et Griffin quitte le groupe, invoquant des problèmes financiers. Il est remplacé, brièvement, d'abord par Coltrane, puis par Rollins, jusqu'en octobre 1958 où Sonny propose un nouveau remplaçant, Charlie Rouse, et le chapitre suivant de la saga Monk est lancé.

(extrait de notes de pochette en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)