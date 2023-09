Jazz Bonus : Thelonious Monk - The Classic Quartet

Publicité

THelonious Monk, Butch Warren et Charlie Rouse en 1963 © Getty - Gai Terrell

Parution d’une réédition remastérisée d'un des chefs-d'œuvre de Candid : "The Classic Quartet" de Thelonious Monk. Enregistré à l'origine en 1963 et remastérisé par Bernie Grundman, "The Classic Quartet" est édité pour la première fois en vinyle depuis plus de 35 ans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise À l'époque de cet enregistrement, Thelonious Monk était à la fois à son apogée créative et critique. Il venait de signer avec Columbia Records, l'un des plus grands labels de jazz au monde à l'époque, et l'année suivante, il devenait le troisième musicien de jazz de l'histoire à faire la couverture de Time Magazine. À réécouter : Nellie Smith & Thelonious Monk Huit femmes, dans l'ombre des grands jazzmen Écouter plus tard Lecture écouter 1h 00 Le "Classic Quartet" est composé de Charlie Rouse au saxophone ténor, Butch Warren à la basse et Frankie Dunlop à la batterie. L'enregistrement capture ce qui est sans aucun doute l'un des meilleurs ensembles de l'époque. Les compositions sont familières à tous les fans de Monk. L’album inclut aussi une version exceptionnelle de l'un des standards préférés de Monk, Just A Gigolo. Publicité À réécouter : Thelonious Monk, 1968, l'inédit au lycée Open jazz Écouter plus tard Lecture écouter 55 min Cet enregistrement est la partie audio d'une émission de télévision enregistrée à Tokyo lors de la tournée de Monk au Japon en 1963. À ne pas confondre avec l'album live de cette même tournée de 1963, “Monk In Tokyo”, paru chez Columbia Records. Il convient également de noter que les enregistrements présentés ici ont été publiés précédemment sous le titre “Thelonious Monk 1963 Japan”, à différentes époques, par différents labels.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh) À écouter dans l'émission sur Micah Thomas : Micah Thomas en trio majeur Open jazz Écouter plus tard Lecture écouter 1h 00

