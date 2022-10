Jazz Bonus : Theo Croker - Sketches of Miles

Parmi les légendes du jazz, Louis Armstrong reste le plus connu, mais Miles Davis a aussi une place unique : celle du plus grand génie et innovateur que cet art ait jamais connu. Né à Saint-Louis en 1926, le trompettiste n'était pas seulement une figure immédiatement reconnaissable, c'était un visionnaire qui a donné à plusieurs reprises des impulsions nouvelles et décisives au jazz moderne, en commençant au début des années 1940, alors qu'il était encore adolescent, lorsqu'il a été au cœur de l'invention du bebop. Puis, en 1949, il a contré la chaleur du bebop avec le cool jazz. Et lorsque les enregistrements révolutionnaires de cette période sont publiés sur "Birth of the Cool", en 1957, Miles Davis, avec le maître arrangeur Gil Evans, anticipe déjà la prochaine mini-révolution : le jazz modal. Entre 1957 et 1959, trois albums marquants dans cet idiome ont été produits en succession rapide : "Miles Ahead", "Milestones" et "Kind of Blue", ce dernier devenu l'album de jazz le plus populaire de tous les temps.

À cette époque, Miles Davis, encore âgé d'une trentaine d'années, allait donner à son art de nouvelles orientations après le hard bop, avec le jazz fusion et le jazz rock. Davis avait également un don étrange et infaillible pour détecter les talents. Tout au long de sa carrière, il n'a cessé d'intégrer les meilleurs musiciens en devenir dans ses groupes, des personnes qui sont souvent devenues des stars à part entière : John Coltrane, Sonny Rollins, Bill Evans, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter, Keith Jarrett, Joe Zawinul et bien d'autres. Lorsque Miles Davis meurt à Santa Monica en 1991, à l'âge de 65 ans seulement, il est devenu l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle.

Miles Davis s'est produit à la Philharmonie lors du premier festival de jazz de Berlin en 1964, et y est retourné en tant que tête d'affiche huit fois au total. En souvenir de ce lien durable, et aussi pour marquer les 30 ans de la mort de Miles, Siggi Loch, programmateur de la série "Jazz at Berlin Philharmonic", a conçu un hommage à ce génie musical avec "Sketches of Miles". L'esprit de Miles Davis était à nouveau dans l'air le 27 novembre 2021 dans cette salle sacrée, où il a inspiré et dynamisé de manière palpable les participants à ce concert unique. Le Theo Croker Quartet et les membres de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la baguette de Magnus Lindgren, étaient manifestement en train de tenter un pari impossible, et pourtant l'hommage qu'ils ont rendu à l'une des grandes icônes du jazz est constamment éblouissant. Comme c'est le cas pour tous les concerts "Jazz at Berlin Philharmonic", l'affiche était totalement inédite. La première partie du programme était consacrée au répertoire des quintets de Miles Davis, tandis que pour la deuxième partie, des membres du Philharmonique de Berlin ont rejoint le Theo Croker Quartet sur scène pour interpréter trois suites tirées des albums orchestraux "Miles Ahead", "Porgy and Bess" et "Sketches of Spain". Les arrangements ont été spécialement commandés pour le concert.

Endosser le rôle de trompettiste dans un hommage à Miles Davis pourrait être une expérience déconcertante, mais pas pour Theo Croker, qui est là, une fois de plus impressionnant. Né en Floride en 1985, il est aujourd'hui l'un des musiciens de jazz les plus respectés de sa génération. Le Süddeutsche Zeitung l'a qualifié de "visionnaire du jazz post-hiphop" et a salué sa "maîtrise parfaite de toute l'histoire de la musique afro-américaine". Theo Croker possède de nombreux traits caractéristiques de Miles Davis, et le groupe qui le soutient est également excellent : le pianiste Danny Grissett fait partie du groupe de Tom Harrell depuis 2006 et a également sorti six albums très appréciés en tant que leader. Le bassiste Joshua Ginsburg est une figure incontournable de la scène jazz new-yorkaise depuis près de deux décennies. Enfin, Gregory Hutchinson, 51 ans, "le batteur de sa génération" (Jazz Magazine), a joué avec presque tous les grands du jazz.

Les membres de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, en plus de leur travail régulier en tant que "plus grand orchestre du monde", sont toujours prêts à s'engager dans de petites combinaisons d'ensembles et à se lancer dans de nouvelles aventures musicales. Sous la direction de Magnus Lindgren et avec le quartet de Theo Croker, nous entendons un Miles Davis résolument "symphonique". Le Suédois s'est fait une spécialité des projets de rencontre entre jazz et classique. Il s'est récemment plongé dans l'œuvre d'un autre grand du jazz : dans "Bird Lives", avec le SWR Big Band et John Beasley, il a marqué le centenaire de Charlie Parker. Ici, en collaboration avec son compatriote Hans Ek, plus connu comme créateur de la symphonie E.S.T., il excelle à nouveau dans le rôle d'arrangeur.

"Sketches of Miles " a été une soirée qui fera écho et résonnera longtemps. Le Theo Croker Quartet, ainsi que des membres de l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Magnus Lindgren n'ont pas seulement marché sur les traces d'un génie, ils ont également laissé leur propre empreinte indélébile.

Theo Croker Quartet

Theo Croker trompette

Danny Grissett piano

Joshua Ginsburg contrebasse

Gregory Hutchinson batterie

Magnus Lindgren chef d'orchestre, sax ténor (sur So What ) & flûte (sur All Blues )

Solistes de la Philharmonie de Berlin :

Michael Hasel & Egor Egorkin flûte

Matic Kuder*, Andraž Golob & Manfred Preis clarinette

Markus Weidm ann basson

Andrej Žust & Sarah Willis cor

Guillaum Jehl, Lennard Czakaj** & Marc Ullrich* trompette

Olaf Ott, Thomas Richter* & Susann Ziegler* trombone

Peter Kanya** tuba *