Jazz Bonus : Thierry Maillard - Caméléon

Thierry Maillard est un infatigable aventurier de la musique. En piano solo, en trio, en big band, l’homme ne cesse de repousser les limites de sa musique. Et cela fait du bien, en ces temps où la frilosité est trop souvent de mise. Il faut être armé d’une foi en or massif pour échafauder des projets comme “Caméléon ”, sa toute nouvelle production. L’impulsion ? Une envie, ancienne, de « monter une aventure avec des femmes », explique-t-til, l’enthousiasme chevillé au corps. Directeur de casting hors pair, metteur en scène casse-cou, Thierry Maillard a orchestré des rencontres, en entremetteur de génie. Sa nouvelle production réunit pas moins de 18 musiciennes et musiciens ! Certaines des musiciennes se sont vues pour la première fois juste avant d’entrer au Studio Recall, l’antre de Philippe Gaillot, à quelques kilomètres de Montpellier, dont le compositeur a fait sa base arrière voici quelques années. « Sélène Saint-Aimé (chant et contrebasse) et Maë Defays (chant) se sont rencontrées à la gare » explique Thierry Maillard, pas peu fier de son coup.

Chantier superlatif, “Caméléon” est un grand pari : réunir le monde lyrique – pas moins de sept chanteuses, et celui du jazz, avec des interprètes et solistes de haut vol. Une vraie prise de risque. « Un délire » corrige Thierry Maillard. « Je recherchais des chanteuses lyriques modernes. J’ai trouvé ce septuor, Vagabondes, dont la moyenne d’âge est de 25 ans. J’ai écouté trente secondes et je les ai contactées. » Le compositeur leur agrège un trio d’instrumentistes, avec une contrebasse « pour casser le côté binaire de la basse électrique. »

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Thierry Maillard compose une musique vibrante et nourrie pour cette formation pléthorique, sans se fixer de limites stylistiques. Et sans barrière de langue. « Je voulais des textes, pas des onomatopées. » Après avoir essayé plusieurs idiomes, les chanteuses mettent au point une langue inédite, manière d’esperanto musical et lointain descendant du kobaïen que Christian Vander avait inventé pour son groupe, Magma. L’album de Tigran Hamasyan “Luys i luso”, sorti en 2015, constitue un autre point de référence.

À lire aussi : Thierry Maillard, l'invitation à la ballade

A l’écoute de “Caméléon”, on est frappé par la jubilation éprouvée par les artistes à communiquer ensemble pour la première fois. Les chansons offrent de multiples points d’entrée, empilent les clins d’œil avec une virtuosité jamais prise en défaut. « En studio, tout le monde était dans ce désir de recherche » explique Thierry Maillard. « Plus personne ne voulait repartir. » Le plus difficile fut d’orchestrer les plannings… De cette utopie musicale et communautaire, Thierry Maillard a tiré un album dans lequel le meilleur des mondes se voit réuni. L’énergie du collectif, la force du chant, la puissance de l’instrumentation, au service d’une inspiration débridée et gourmande.

À lire aussi : Thierry Maillard, Zappa le Father of Inspiration

« Ce qui m'intéresse c'est ce que chacun apporte avec son identité, et de m’entourer de musiciens de la jeune génération. La nôtre n’avait pas cette ouverture d’esprit. On ne savait pas vraiment ce qui se passait aux Etat-Unis. On galérait pour trouver des VHS de Bill Evans en noir et blanc, aujourd’hui tout est sur YouTube » se réjouit le quinquagénaire. Entre le sens de l’utopie soixante-huitarde et la culture générale offerte par la technologie moderne, “Caméléon” se fait une place de choix dans le paysage. Celle d’une musique affranchie et savante à la fois, ludique et mystique. En un mot : humaniste.

Olivier Nuc (extrait du communiqué de presse)

À lire aussi : L'actualité du jazz : Thierry Maillard, sous le piano, le volcan

" Je ne pourrais pas donner un style musical ou une étiquette à ce projet fou et détonnant que l’on vient d’enregistrer au studio Recall à Pompignan. Réunir 7 fantastiques chanteuses lyriques avec un trio jazz et des solistes instrumentistes et chanteuses jazz incroyables et hallucinantes reste et restera pour moi un enregistrement aussi rare qu’inoubliable..." Thierry Maillard

Où écouter Thierry Maillard

A Paris (75) mardi 05 avril à 21h au Studio de l'Ermitage - 3 invitations pour 2 à gagner

Thierry Maillard (piano, compositions, arrangements)

Sélène Saint-Aimé (contrebasse, voix)

Maë Defays (voix)

Louise Jallu (accordéon)

Olivia Gay (violoncelle)

Virna Nova (guitare)

Olga Amelchenko (saxophone alto, saxophone soprano)

Christelle Raquillet (flûtes)

Zoé Brocard (voix)

Amandine Bontemps (voix)

Sofie Garcia (voix)

Clémence Maucourant (voix)

Gladys Roupsard (voix)

Tiphaine Zerbib (voix)

Louise Chalieux (voix)

Chris Jennings (contrebasse)

Yoann Schmidt (batterie)

À lire aussi : Sortie CD : Thierry Maillard Big Band - Pursuit of Happiness