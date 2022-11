Jazz Bonus : Tom Skinner - Voices of Bishara

Pour son premier album sous son nom, le batteur et producteur anglais Tom Skinner, membre de The Smile (avec Thom Yorke et Johnny Greenwood) et Sons of Kemet (avec Shabaka Hutchings), a dirigé puis édité une session d'enregistrements avec un violoncelliste (Kareem Dayes), un contrebassiste (Tom Herbert) et deux saxophonistes (Nubya Garcia et Shabaka Hutchings). En s'inspirant à la fois de la musique hautement spirituelle d'Abdul Wadud, d'un album culte du batteur Tony Williams et du séquençage cher aux DJ et producteurs de Detroit, il signe avec “Voices of Bishara”, un disque habité et inclassable.

Le titre de ce premier disque de Tom Skinner sous son nom est une référence à l’album très rare du violoncelliste récemment disparu Abdul Wadud, “By Myself”, que Skinner a écouté compulsivement pendant le confinement. L’album de Wadud a été édité par son propre label Bishara, et si Skinner utilise une forme arabe plus commune de ce mot, les deux disques sont porteurs du même sens et des mêmes intentions : on peut traduire Bishara par “bonnes nouvelles” ou “porteur de bonnes nouvelles”.

Publicité

“Voices of Bishara” fait écho à l’album que Skinner a sorti en 2017 sous le nom d’Hello Skinny et sur lequel il conviait le collaborateur d’Arthur Russell Peter Zummo, mais rappelle aussi la façon de traiter les sessions live du batteur et producteur de Chicago Makaya McCraven. Il fait également le lien avec les moments les plus méditatifs de la musique de Sons of Kemet, le groupe que Skinner animait avec le saxophoniste Shabaka Hutchings, le tubiste Theon Cross et le batteur Eddie Hick.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La genèse de “Voices of Bishara” remonte à ce jour où Tom Skinner demande à des amis musiciens de se joindre à lui pour une session Played Twice à Brilliant Corners, à Londres. Ce rendez-vous régulier organisé par le club de Dalston, au nord de Londres, repose sur un concept simple : il s’agit d’écouter un album classique dans son intégralité sur un système audiophile et d’inviter un ensemble à improviser sa réponse à ce disque. La nuit en question, l’album sélectionné est le disque Life Time du batteur Tony Williams paru sur Blue Note en 1964. La musique que Skinner et ses amis produisent en live en regard de ce classique est alors si spéciale que Skinner décide d’enregistrer tout un album.

Tom Skinner, un violoncelliste et deux saxophonistes enregistrent à la façon de ces albums classiques - tous les musiciens réunis dans la même pièce. Il rentre chez lui avec le fruit de cette session et le met de côté, y revenant occasionnellement quand les nombreux projets dans lesquels il est impliqué le lui permettent. Un nouvel album prend alors forme progressivement tandis que Tom Skinner s’approprie et manipule ces enregistrements studio et en accentue leur sublime et miraculeuse idiosyncrasie.

“J’ai pris beaucoup de liberté dans le découpage et le montage des différentes séquences instrumentales. Ça a permis à la musique de trouver un nouveau souffle. Je me suis inspiré des formidables edits disco de DJ’s comme Theo Parrish qui découpent et mettent en boucle des sections musicales. Je ne suis pas un puriste, je ne veux pas rester bloqué dans le passé. C’était très stimulant de jouer avec cette musique, d’y mettre un peu le bordel et de voir ce qui s’y passe”

Le résultat est un corpus de musique tendue et hypnotique d’une trentaine de minutes. “Voices of Bishara” est sculpté à partir d’une musique éternelle et profondément émotionnelle. Il oscille et monte à travers des mondes musicaux, riches en musicalité et toujours portés par le couple violoncelle-basse. Il bénéficie aussi, bien sûr, de la magie percussive de Tom Skinner et de ses talents derrière les fûts qui ont incité des artistes tels que Grace Jones ou Johnny Greenwood à l’engager sur scène et en studio.

“Nous sommes des voix individuelles qui se rassemblent. L’idée était que nous puissions, collectivement, apporter quelque chose de positif. C’est le début de quelque chose” conclut Skinner.

(extrait du communiqué de presse)