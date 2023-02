Jazz Bonus : Total Refreshment Centre - Transmissions From…

Sur “Transmissions From Total Refreshment Centre”, aussi éclectique qu’électrique (produit par Lex Blondin, fondateur du TRC), on retrouve un mélange de jazz, hip-hop, dub, soul, funk et drill - autant d’esthétiques différentes que l’on peut entendre s’échapper des voitures qui roulent le long de Kingsland Road, à East London. La compilation met à l’honneur certains des talents les plus singuliers qui gravitent autour de ce lieu, à qui l’on doit en partie le renouveau de la scène jazz UK de ces dernières années.

La légende raconte que Don Was, patron actuel de Blue Note Records, s’est rendu il y a quelques années au Total Refreshment Centre à Londres. Impressionné par le jeu des musiciens et l’effervescence créative présente sur place, il initie très rapidement le projet d’une compilation mettant en avant les différents talents qui fréquentent ce lieu si spécial, qui a beaucoup fait pour des formations comme The Comet is Coming, Sons of Kemet ou Yussef Kamaal.

Publicité

Sur “Transmissions From Total Refreshment Centre”, des musiciens de haut niveau originaires de Londres (Soccer96, Byron Wallen, Jake Long), Chicago (Resavoir), Melbourne (Zeitgeist Freedom Energy Exchange) et Paris (Neue Grafik) - à la fois forces vives du renouveau jazz et petits cousins du Jazzmatazz de Guru - sont ici à la recherche d’une nouvelle manière d’envisager leur musique, avec cette vérité centrale qui porte le disque, celle qu’ils ont tous besoin les uns des autres.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur Visions, le fondateur Lex Blondin réunit plusieurs membres importants du TRC : le duo Soccer96 (formé par deux des trois membres de The Comet is Coming) et le rappeur Kieron Boothe (habitué du studio d'enregistrement Root 73 installé dans le même immeuble que le TRC). Ils ne se connaissaient pas avant ce morceau mais la puissance de ce boom-bap moderne donne l’impression qu’ils se fréquentent depuis toujours. Le trompettiste Byron Wallen - véritable pont entre la nouvelle et l’ancienne génération de musiciens jazz britanniques - réinvente son morceau Closed Circle (écrit en 2002 en hommage à l’adolescent londonien Stephen Lawrence victime d’un meurtre raciste) avec de nouveaux arrangements de cordes et les batteries de Tom Skinner.

Le morceau dub Crescent (City Swamp Dub) de Jake Long (leader et batteur du collectif Maisha) a été imaginé au TRC et enregistré dans son studio par l'ingénieur du son et producteur Capitol K. Sur Eloquence**,** on retrouve Matters Unknown (projet du multi-instrumentiste et compositeur Jonny Enser, également musicien pour Nubyian Twist) avec un son de trompette au groove profond, qui change de rythme avec le break de piano de Lyle Barton et l’arrivée du chant de Miryam Solomon. On retrouve aussi le Zeitgest Freedom Energy Exchange (collectif jazz australien qui fait se rencontrer improvisation et dance music) sur le morceau Isa avec la chanteuse Noah Slee qui apporte de puissantes vibes, enregistré dans le studio berlinois du collectif Jazzanova.

Sur les premières mesures de Black, le Français Neue Grafik construit un jeu intense de contrebasse tandis que le MC Brother Portrait exprime ses vérités à travers un flow nonchalant mais contrôlé, accompagné du solo de saxophone de XVNGO.

Pour terminer le disque, le collectif de Chicago Resavoir propose une magnifique reprise du morceau Plight, classique de Charles Tolliver datant de 1970. C'est une belle représentation des relations intercontinentales qui existent au cœur du disque : Will Miller de Resavoir et Lex Blondin de TRC se rencontrent à Chicago puis enregistrent au Total Refreshment Centre à Londres, après un concert du collectif à Church of Sound (soirée “petite soeur” du TRC). C'est la conclusion parfaite de cette série “Transmissions From Total Refreshment Centre” et de ses 7 titres transnationaux, transgénérationnels et transformateurs.

(extrait du communiqué de presse)