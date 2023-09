Jazz Bonus : Tyshawn Sorey - Continuing

Ces deux albums ont été élus respectivement quatrième et cinquième meilleurs albums de l'année dans le cadre du sondage annuel Francis Davis Jazz Poll, réalisé auprès de plus de 150 critiques de jazz. Dans deux critiques 4 ½ étoiles, Downbeat a qualifié “Mesmerism” de "merveilleusement simple, mais d'une profondeur à couper le souffle" et “Off-Off Broadway” (avec le saxophoniste Greg Osby) de "musique suffisamment robuste pour vous faire croire que l'énergie générée par le groupe est sa propre force discrète".

Bien que “ Continuing ” réunisse les mêmes musiciens que sur “Mesmerism” - Tyshawn Sorey à la batterie, le pianiste Aaron Diehl et le bassiste Matt Brewer - le résultat ne pourrait être plus différent. Alors que les interprétations de l'album précédent sont pour la plupart bien circonscrites, “Continuing” est expansif, avec ses quatre longs morceaux permettant aux musiciens d'explorer les failles et les possibilités tout en maintenant l'attention portée à la mélodie, au groove, au swing et au blues.

À bien des égards, “Continuing” est un contrepoids à l'autre production artistique récente de Tyshawn Sorey : un répit par rapport à la contrainte de créer de nouvelles œuvres telles que "Monochromatic Light (Afterlife)", qui a été nommée finaliste du prix Pulitzer 2022. Les interprétations de “Continuing” sont magistrales et non forcées, jouées avec une honnêteté et une spontanéité qui atteignent le cœur émotionnel de la musique. L'album est dédié au pianiste Harold Mabern, un mentor important pour Tyshawn Sorey, décédé en 2019 et qui est une influence centrale pour l'ensemble de l'enregistrement. Sa composition In What Direction Are You Headed, qui figurait à l'origine sur le dernier album éponyme de Lee Morgan, clôt ce programme.

Avec le décès récent de Wayne Shorter et d'Ahmad Jamal - dont les compositions respectives Reincarnation Blues (tirée de “Buhaina's Delight” d'Art Blakey et des Jazz Messengers) et Seleritus (tirée de “Portfolio of Ahmad Jamal”) figurent sur l'album -, “Continuing” est devenu de facto un hommage à ces trois musiciens. Selon Tyshawn Sorey, Harold Mabern, avec qui il a étudié à l'université William Paterson, "savait que même si je sortais de la tradition et que je jouais avec des gens qui faisaient ce genre de choses pour de vrai, je m'ennuyais de plus en plus de ce style tout en m'intéressant de plus en plus à la musique libre/avant-garde. Un jour, dans un bus en direction de New York, il m'a dit que si je voulais vraiment savoir ce qu'est la liberté et comment faire swinguer la musique et la rendre agréable, il fallait que j'aille écouter Ahmad Jamal. Le premier disque qui m'a marqué a été “Portfolio of Ahmad Jamal” et lorsque je l'ai écouté, j'ai découvert une toute autre virtuosité : la DISCIPLINE ! Et cela m'a appris ceci : si vous ne pouvez même pas jouer de la musique avec une certaine forme de discipline, c'est que vous n'avez aucune notion de ce qu'on appelle la liberté. En écoutant Jamal, j'ai eu l'impression qu'il me parlait littéralement, en phrases, paragraphes et chapitres complets. Ses solos à eux seuls sont des compositions spontanées structurées et bien pensées. Tout ce qu'il jouait avait un fil conducteur ; il y avait un sens et un but à tout ce qui se passait".

C'est avec cette même ambition que Tyshawn Sorey a abordé “Continuing”. L'ambiance est inspirée de l'album “Night of Ballads & Blues” de McCoy Tyner, qui met l'accent sur l'approfondissement de la musique et de ses sensations plutôt que sur des arrangements astucieux et des solos tape-à-l'œil. Le projet initial était d'enregistrer dix compositions, mais il n'a abouti qu'à quatre interprétations longues et profondes. Selon Tyshawn Sorey : "Je voulais créer un environnement dans lequel la musique puisse vraiment respirer et me concentrer davantage sur la façon dont nous interagissons tous les trois, avec de l'espace pour que nous puissions juste nous asseoir un moment, et c'est tout naturellement qu'elles ont fini par avoir la longueur qu'elles avaient".

L'album est empreint d'une intensité tranquille, avec un jeu délibéré et sans notes perdues. Les arrangements, qui ont été conçus pendant la session d'enregistrement, sont comme d'immenses feuilles de route remplies de possibilités infinies, s'appuyant sur l'instinct de compositeur des musiciens pour assurer leur cohésion narrative. Le groupe n'a enregistré qu'une ou deux prises de chaque morceau, la première étant généralement choisie. Angel Eyes, avec ses modulations subtiles et son tempo glacial qui exige une concentration sans faille, s'est avérée la plus difficile. Plutôt que de jouer des pointillés de couleurs, Tyshawn Sorey s'appuie sur un groove profond, amplifiant son intensité malgré son rythme langoureux et son faible volume - une prouesse musicale.

Les multiples facettes de l'art de Tyshawn Sorey se poursuivent à un rythme soutenu. Il vient d'achever une semaine de représentation de son œuvre largement acclamée "Perle Noire : Meditations for Josephine" à l'Opéra national des Pays-Bas, et s'est produit avec son trio composé de Bill Frisell et Joe Lovano au Big Ears Festival. Sa pièce "Be Holding", créée en collaboration avec le poète Ross Gay et le metteur en scène Brooke O'Harra, avec l'ensemble musical Yarn/Wire, inspirée du jeu emblématique du basketteur Julius "Dr. J" Irving lors des finales de la NBA en 1980, sera présentée pour la première fois à Philadelphie en mai.

En outre, une nouvelle œuvre commandée par le festival Time of Music en Finlande sera bientôt créée et interprétée par le London Sinfonietta ; une collaboration avec l'artiste et cinéaste Arthur Jafa dans le cadre du programme Composer in Residence de Sorey à l'Opera Philadelphia ; la première au festival d'Aix-en-Provence d'une musique pour le groupe choral The Crossing, dirigé par Donald Nally ; et une collaboration opératique avec l'artiste hip-hop Akua Naru pour l'Ensemble Resonanz, qui sera créée en 2025 à Hambourg. Sorey se produira également au festival de musique contemporaine de Donaueschingen et au Darmstädter Ferienkurse, le festival des pratiques musicales expérimentales, tout en continuant à faire partie du trio de Vijay Iyer. Au printemps 2024, Sorey sera professeur invité à l'Université de Harvard, avant une résidence au Conservatoire de Peabody, tout en étant professeur adjoint de musique à l'Université de Pennsylvanie. La continuité est encore une autre facette de l'art toujours imprévisible et multiple de Tyshawn Sorey.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)