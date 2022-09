Jazz Bonus : Tyshawn Sorey - Mesmerism

Tyshawn Sorey - boursier MacArthur 2017, professeur de musique à l'université de Pennsylvanie, collaborateur de Vijay Iyer, Kris Davis, Roscoe Mitchell, Hafez Modirzadeh, Myra Melford, Marilyn Crispell et d'autres sommités musicales - avance sa vision pour “Mesmerism” comme suit : "Mon intention était d'enregistrer ce projet avec seulement une heure ou deux de répétition et avec un groupe de musiciens qui ne se sont jamais produits sur scène ensemble. À cette fin, “Mesmerism” se démarque des enregistrements que j'ai produits et qui contenaient de la musique pour trio avec piano, répétée et notée de façon rigoureuse. Pendant longtemps, j'ai ressenti un désir intense d'enregistrer certaines de mes chansons préférées du Great American Songbook, ainsi que celles de compositeurs dont l'œuvre, à mon avis, est du même calibre. L'enregistrement de “Mesmerism” avec ces deux musiciens merveilleux et inspirants s'est inévitablement avéré être la meilleure occasion pour moi de documenter mon lien de toujours avec le continuum "straight-ahead" de cette musique".

Aaron Diehl, connu pour son association étroite avec Cécile McLorin Salvant, lauréate d'un Grammy, et son travail remarqué en tant que leader pour Mack Avenue, apporte une touche raffinée et un sens mélodique au projet. "Aaron et moi nous sommes rencontrés pour la première fois il y a de nombreuses années", se souvient Tyshawn Sorey. "Dès le début, j'ai ressenti une connexion fraternelle. J'ai voulu enregistrer avec Aaron depuis plusieurs années après avoir écouté ses brillantes interprétations de toutes sortes de musiques de différentes époques. Le niveau d'écoute et d'interaction d'Aaron dans ce contexte est indéniablement singulier, à la fois très sophistiqué et plein d'intention, d'âme et de profondeur. Son jeu ne cesse de me surprendre ou de m'étonner".

Matt Brewer, leader et contrebassiste accompli avec le SFJAZZ Collective, Gonzalo Rubalcaba et bien d'autres, est aussi solide comme le roc qu'il est créatif et chercheur, ayant joué aux côtés de Tyshawn Sorey dans des projets dirigés par Steve Lehman, Ambrose Akinmusire, Lage Lund, Steve Coleman et bien d'autres. "Outre sa maîtrise de la contrebasse dans de nombreux styles de musique", déclare Tyshawn Sorey, "je suis constamment étonné par la capacité de Matt à swinguer et à groover, à jouer de manière contrapuntique et à être toujours pleinement investi dans la musique. Par exemple, j'ai tendance à jouer parfois des phrases qui sont considérées comme extrêmement aventureuses par rapport aux formes de la composition et Matt est toujours là avec moi. C'est un musicien qui apporte avec lui un sens de l'aventure bien pensé, ainsi que des oreilles incroyablement ouvertes et une approche solide du rythme."

Les admirateurs de Tyshawn Sorey ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'il réalise un album de trio de piano jazz tel que “Mesmerism”. Le but, explique-t-il, n'était "pas de réinventer la roue ou de prouver quoi que ce soit, mais de documenter l'amour et l'appréciation inébranlables que j'ai pour ces chansons de la manière la plus honnête et la plus sérieuse possible. J'ai toujours été heureux d'avoir l'occasion de jouer cette musique et, après avoir été catalogué comme un soi-disant "avant-gardiste" pendant près de deux décennies, j'ai décidé qu'il était enfin temps pour moi de réaliser moi-même cet enregistrement avec des musiciens que je respecte et admire profondément".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze A Dutilh)