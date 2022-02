Jazz Bonus : Uncle B!M - 4:06

Entièrement écrit et arrangé par les membres du groupe, le premier opus d’Uncle B!M, « 4:06 AM », témoigne de l’identité musicale du trio, mixant les influences de la scène rock progressive anglaise et celles de la pop moderne américaine. Originaires de la région Marseillaise, les trois membres du groupe ont grandi et évolué dans l’univers musical cosmopolite de la cité phocéenne.

Partenaires de jeu depuis leur adolescence, le bassiste électrique Denis Frangulian et le batteur Jérôme Mouriez forment une des rythmiques les plus sollicités du sud-est de la France. Leurs présences aux côtés d’artistes tels que Benjamin Faugloire ou Cyril Benhamou font l’unanimité des critiques.

C’est en 2005 qu’ils font la connaissance de Bastien Ballaz sur la scène jazz marseillaise et rapidement ils débutent une collaboration au sein du Kami Quintet. Après 7 ans de tournée, tous quittent le groupe pour d’autres projets musicaux. Bastien s’installe alors à Paris et devient musicien, arrangeur et co-directeur artistique du Amazing Keystone Big Band en 2010. Leur indéfectible amitié nouée à l’époque les réunira à nouveau en 2017 pour créer ensemble une musique originale. Après quelques sessions de travail, le puissant « bass, bone & drums » trio était né.

La musique d’Uncle B!M (à prononcer « unkeul bime ») est basée sur la combinaison de sons acoustiques et électroniques, créant ainsi des ambiances cinématiques qui stimulent l’imagination de tout un chacun sur des thématiques entièrement composées et arrangées par le groupe. Influencé par un grand nombre de genres musicaux, Uncle B!M est un véritable objet musical non identifié, mixant les idées musicales de la scène rock progressive anglaise avec celles de la pop moderne américaine, ainsi que les concepts issus du jazz et de la musique contemporaine du 20ème siècle.

(extrait du communiqué de presse)

