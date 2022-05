Jazz Bonus : Vanessa Tagliabue Yorke - The Princess Theatre

« En 1915, Jerome Kern entame une collaboration avec Guy Bolton et P.G. Wodehouse. Cette collaboration a conduit à une série de comédies musicales également connues sous le nom de "The Princess Theatre Shows", les spectacles du Princess Theatre, où beaucoup d'entre eux ont été produits. C'était un petit bâtiment à l'ouest de la 39th Avenue, il pouvait contenir un maximum de deux cent cinquante personnes dans la salle.

Voici comment Hammerstein a décrit The Princess Theatre :

"Il n'y avait pas assez d'espace sur scène pour avoir de grands chœurs et donc il n'y avait pas de chœur, juste des quartets instrumentaux ou des sextets. Un orchestre révolutionnaire a été conçu par Kern et son orchestrateur Frank Sadler. Un ensemble composé de onze musiciens était tout ce que la fosse pouvait accueillir. Ces petits spectacles avaient une qualité et une sophistication intimes qui ne pouvaient égaler les plus grandes installations de Broadway et ainsi, pendant de nombreuses années, les trois collaborateurs ont été les chouchous des critiques autant que du public auquel ils se sont efforcés de plaire. »

Ayant vécu un moment choquant de notre histoire entre les années 2019 et 2021, je me suis retrouvée au fil du temps à écrire des musiques et des paroles originales qui se sont avérées particulièrement introspectives et radicales sur mon plan esthétique personnel. Cette condition de nécessité qui avait renouvelé le langage musical de Jerome Kern en 1915 m'a également touchée ces dernières années.

Revenant en quelque sorte à un modèle qui m'est cher, cet équilibre parfait entre voix, piano et trompette que l'on aurait pu entendre dans les disques de Bessie Smith, Bertha Chippie Hill ou Ida Cox, où la narration est intime et puissante à la fois, j’ai trouvé une formule qui a permis à mon imagination musicale d'embrasser la forme de la chanson sans renoncer à mon attitude expérimentale.

Depuis longtemps je voulais rendre hommage à l'extraordinaire partenariat artistique et à l'amitié que j'ai la chance de nouer avec Paolo Birro, un artiste fin, irremplaçable, intransigeant, un chercheur qui affine sa trajectoire très personnelle vers l'authenticité du langage à chaque jour avec élégance et profondeur et dont je ne cesse d'apprendre.

Comme une épiphanie magique et imprévisible, comme ce beau tableau de William Turner "L'incendie des Chambres du Parlement", la présence musicale de Fabrizio Bosso, avec sa trompette, a brodé des diamants sur mes compositions.

Ce disque est mon Théâtre des Princesses.” Vanessa

(extrait du communiqué de presse)

