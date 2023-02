Jazz Bonus : Vince Guaraldi - Jazz Impressions of Black Orpheus

Célébré pour l’inventivité mélodique de ses compositions et de ses arrangements, le pianiste jazz Vince Guaraldi s’est illustré grâce à ses créations pour le petit écran : après avoir récolté un premier succès en solo avec “Cast Your Fate To the Wind“, l’unique composition originale sur son premier album “Jazz Impressions of Black Orpheus” paru en 1962, l’ancien membre de la formation latin-jazz de Cal Tjader signe l’année suivante la bande-son de l’adaptation animée de Peanuts, la célèbre bande dessinée créée par Charles Schultz.

Jazz Impressions of Black Orpheus (1962)

Après avoir quitté l’ensemble latin-jazz de Cal Tjader, Vince Guaraldi ouvre sa carrière solo en 1962 avec “Jazz Impressions of Black Orpheus”. Inspiré de la bande-son du long-métrage culte de Marcel Camus Orfeu Negro, le pianiste, accompagné du batteur Colin Bailey et du contrebassiste Monty Budwig, y ré-interprète une grande partie de la B.O. d’Antonio Carlos Jobim et Luiz Bonfa. Contre toute attente, Cast Your Face to the Wind, une composition originale incluse en face B, remportera un succès spectaculaire. L’instrumental récolte le Grammy Award de la meilleure composition originale jazz en 1963… et retient également l’attention des producteurs de la série animée Peanuts.

Support musical d’une émission de Noël diffusée sur la chaîne CBS, “ A Charlie Brown Christmas ” s’imposera en 1965 en délivrant trois standards éternels de Vince Guaraldi : Christmas Time Is Here, Skating et Linus and Lucy, qui deviendra bientôt le thème non-officiel de la série Peanuts. La fructueuse collaboration entre le pianiste et l’univers de Charles Schultz se prolonge en 1966 avec “ It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown ”. Avant de disparaître en février 1976, Vince Guaraldi composera près d’une quinzaine de bandes originales liées aux aventures de Charlie Brown et de ses compagnons. Sa contribution au patrimoine culturel et l’ensemble de sa carrière ont été saluées depuis par plusieurs récompenses, dont une intronisation au Grammy Hall of Fame en 2007 et l’intégration aux archives nationales de la Librairie du Congrès de l’album A Charlie Brown Christmas en 2012.

