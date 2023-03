Jazz Bonus : Vincent Meissner - Wille

Le premier album de Vincent Meissner, "Bewegtes Feld" (2021), a été qualifié de "nouvel espoir du jazz allemand" par la chaîne allemande mdr kultur. Deutschlandfunk est allé plus loin en prédisant que son groupe "décollera comme une fusée". Downbeat (US) a parlé d'une "excitation" qui traverse l'album, produit par Michael Wollny, le mentor de Vincent Meissner. Le pianiste n'a que vingt ans à l'époque, et il est déjà couvert de prix. Mais à l'époque, à cause de la Covid, le jeune trio acoustique de Vincent Meissner, avec le bassiste Josef Zeimetz et le batteur Henri Reichmann, n'avait guère eu l'occasion de se produire sur scène, d'explorer la richesse des compositions de leur leader, ni même de laisser ce matériel se développer correctement.

Aujourd'hui, les choses ont définitivement évolué, et l'attente a peut-être même augmenté le plaisir qu'ils peuvent ressentir. Cela est évident sur le nouvel album : le trio est beaucoup plus intégré, la joie de jouer est palpable. Immédiatement après le premier enregistrement, ils ont essayé de nouveaux morceaux, testé des idées et continué comme s'il s'agissait d'une suite naturelle de ce qu'ils avaient fait auparavant. Cependant, quand on a une vingtaine d'années, la vie a une façon d'avancer : Josef Zeimetz étudie maintenant à Bâle, Henri Reichmann a déménagé à Leipzig pour poursuivre ses études à l’Université de la ville, où le principal professeur de piano de Vincent Meissner est désormais l'ancienne légende du WDR Big Band, Frank Chastenier. Vincent Meissner qualifie ses deux mentors, Michael Wollny et Frank Chastenier, de "combinaison géniale".

Le trio a développé son interaction et la façon dont il aborde les compositions est désormais beaucoup plus libre. En laissant de l'espace pour des sections plus ouvertes et en les prolongeant, le son et le concept ont changé. Le trio peut accéder à des expériences beaucoup plus émotionnelles. Ils aiment manifestement les formes plus complexes dans lesquelles ils jouent maintenant, ces structures et permettent aux idées de se développer au fur et à mesure qu'elles sont partagées entre les musiciens. Il en résulte un son de groupe compact. Ils peuvent soit laisser aller les choses et garder une certaine flexibilité, soit se condenser et travailler avec des formes plus strictes. L'énergie et la force sont là, mais il y a aussi la contemplation et la possibilité de faire des pauses pour réfléchir. Tout est possible maintenant. Il y a de la variation, de la vivacité et un lien étroit entre les musiciens, et ces forces combinées sont particulièrement mises en valeur lorsque le trio se concentre sur la transmission de la mélodie.

L'album s'intitule "Wille" (volonté). Il se caractérise par une énergie et un flux bouillonnants, mais aussi par une forte cohésion. Ce que nous entendons est authentique et original, et il est communiqué d'une manière toujours flexible, fraîche et agile. Ces trois musiciens savent avec certitude qu'ils sont capables de réaliser beaucoup de choses ensemble. Ils sont remarquablement à l'aise l'un avec l'autre, ce qui crée un sentiment de sérénité. L'objectif est de jouer une musique entraînante, mais de dépasser la banalité. Vincent Meissner définit la "volonté" exprimée dans le titre comme le "développement d'idées mentales que l'on transfère dans la réalité par l'action", ou comme une "décision consciente de réaliser une action". Il y a une simple volonté de jouer et de trouver l'expressivité, de se représenter à travers son travail artistique. Et c'est cet impératif particulier qui donne à l'enregistrement à la fois son urgence et sa force de persuasion.

"Wille" se définit aussi par une affinité avec la musique pop, et ce choix apporte avec lui un grand nombre de matériaux à exploiter, et a conduit directement à la décision d'enregistrer de nouvelles reprises. La façon dont ils reprennent tous les trois l'irrésistible I Wanna Dance With Somebody de George Merrill et Shannon Rubicam, rendue célèbre par Whitney Houston, ne manque pas de surprendre. Ils trouvent une subtilité particulière dans la chanson des Beatles In My Life et dans l'air entraînant Young Folks de Peter Bjorn et John. Dans Things, ils prennent Louis Cole au mot. Les paroles disent que "les choses peuvent ne pas se passer comme vous le pensiez / Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est mal / Quoi qu'il en soit, la seule vérité que nous ayons est / que les choses peuvent ne pas se passer comme vous le pensiez". Et c'est tout à fait vrai : ces adaptations n'ont rien d'artificiel ou d'inauthentique, et elles s'accordent très bien avec les propres compositions de VIncent Meissner. L'objectif de Vincent Meissner en enregistrant ces reprises était tout sauf commercial : c'est parce que le son individuel du groupe ressort si clairement du fait d'un engagement si complet avec le matériel fourni par d'autres.

"C'est agréable d'avoir des gens qui nous écoutent", déclare Vincent Meissner, en gardant à l'esprit les expériences live de ces derniers mois. Il conçoit ses pièces comme un cadre à remplir, comme un espace à parcourir en commun."Wille" est un pas en avant important pour le Vincent Meissner Trio, et il donnera déjà envie aux auditeurs d'en entendre plus. Ce groupe est sur la bonne voie.

