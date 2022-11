Jazz Bonus : West Side Story "1961-2021"

Si “ West Side Story ” a résisté aux rides du temps depuis plus de soixante ans, cela tient autant à la modernité de sa partition, de ses « lyrics » et chorégraphies qu’à la gravité de sa thématique toujours actuelle : la confrontation culturelle souvent agressive et les méandres de l’assimilation. Illustration avec l’enregistrement réalisé par la troupe de la création à Broadway, la BO plus tardive de quelques années du film et par les lectures personnelles de musiciens de jazz.

(extrait du communiqué de presse - Teca Calazans & Philippe Lesage)

