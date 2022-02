Jazz Bonus : William Parker & Patricia Nicholson - No Joke !

Sous le nom du couple, le contrebassiste et son épouse, la poétesse Patricia Nicholson, ici soutenus d’un combo ultra dynamique, nous présentent “No Joke ! ”, pamphlet orchestré dénonçant les inégalités et les injustices. Les textes sont signés de Patricia Nicholson, hormis Little Black Kid with the Swollen Stomach de William Parker.

Citations de la presse :

"Il s'impose aujourd'hui comme l'un des chefs d'orchestre les plus aventureux et les plus prolifiques du jazz", David French, DownBeat.

"William Parker poursuit la spiritualité par le travail acharné. Il joue de la basse comme si atteindre le paradis demandait de frapper régulièrement, de façon répétée, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte ; il est l'un des jazzmen d'avant-garde les plus dévoués à la poursuite d'un but plus élevé avec une conscience aiguë dans le pouvoir de la musique, et il l'aborde avec un son puissant et fondamental" -Chris Dahlen, Pitchfork

"Patricia Nicholson... est également une poétesse et une danseuse exceptionnelle" -Chris Tart, DownBeat

"Les énergies créatrices de Parker ont fait de lui le patron officieux de la scène improvisée new-yorkaise" - Piotr Michalowski, Ann Arbor Observer

"William Parker est une figure marquante de la musique d'avant-garde du XXIe siècle, largement reconnu comme un lien crucial avec le cœur du free jazz et un véritable poids lourd de la contrebasse" - Daniel Spicer, BB

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Devin Brahja Waldman (saxophone alto)

Gerald Cleaver (batterie)

James Brandon Lewis (saxophone ténor)

Melanie Dyer (alto)

WIlliam Parker (basse)

Patricia Nicholson (voix)

