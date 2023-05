Jazz Bonus : Willie Colòn & Hector Lavoe "Crime Pays"

Craft Latino présente une réédition "Crime Pays", une anthologie des chansons les plus célèbres du tromboniste et chanteur Willie Colón, tirées de ses quatre premiers albums. Le titre ironique "Crime Pays" est un clin d'œil à l'image de méchant soigneusement cultivée par Colón, qu'il a maintenue jusqu'au milieu des années 1970.

Son premier album de 1967, "El Malo" (Le Méchant), est incarné par son premier succès, l'instrumental de mambo jazz, Jazzy, composé par Colón, son pianiste afro-américain Dwight Brewster et le bassiste James Taylor. Le directeur artistique de l'album, Johnny Pacheco, cofondateur de Fania, a fait appel à Héctor Lavoe pour le chant. Selon la biographie de Brewster, Lavoe partageait initialement l'opinion des musiciens plus âgés selon laquelle l’orchestre de Colón était un groupe pour enfants, mais ce n'est qu'après avoir entendu la version enregistrée de Jazzy et de deux morceaux de Colón/Brewster qu'il a changé d'avis et accepté de se joindre à l'ensemble. Lavoe restera jusqu'à ce que Colón abandonne son groupe en 1974.

La suite de Colón, "The Hustler" (1968), est représentée par Guajirón, composé par le remplaçant de Brewster au piano, Mark "Markolino" Dimond, également afro-américain, Qué Lío, une guajira coécrite par Joe Cuba, Lavoe et Colón, et le boogaloo Eso Se Baila Así, écrit par Colón.

Dimond prend l'un de ses solos caractéristiques sur Guajirón. Personnage brillamment talentueux mais tragique, Dimond a disparu de la scène new-yorkaise au milieu des années 1970 et est décédé dans les années 1980, laissant un héritage restreint mais magistral d'œuvres enregistrées principalement pour les labels de la famille Fania. Colón prend un solo de trombone efficace mais simple sur Qué Lío . Guisando et El Titán , tous deux coécrits par Colón et Lavoe, proviennent du troisième album Fania de Colón, "Guisando - Doing A Job" (1969). Bien qu'il ne soit pas crédité, ce fut le dernier enregistrement de Dimond avec Colón.

Parmi les autres membres du personnel non crédités de l'album figurent Charlie Cotto aux timbales, Santi González à la basse, Chucky López au bongo et Barry Rogers au trombone, Justo Betancourt et Pacheco formant le premier d'une longue série de duos vocaux pour les albums de Colón. Un percussionniste afro-américain du nom de Gilbert joue de la conga. Che Che Colé et Juana Peña sont extraits du quatrième album Fania de Colón, "Cosa Nuestra" (Our Thing ; 1970), son premier album à devenir disque d'or. Che Che Colé, adaptée par Colón d'une chanson enfantine ghanéenne, a été son plus grand succès jusqu'alors et l'a propulsé au rang de superstar.

(Texte extrait du communiqué de presse, traduit par Floriane Esnault et Alex Dutilh)