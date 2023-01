Jazz Bonus : Wolfgang Haffner - Silent World

Il y a à peine deux ans que tout s'est soudainement calmé et que nous nous sommes retrouvés dans un "monde silencieux". Pour Wolfgang Haffner, le batteur allemand le plus en vue de notre époque, l'arrêt a été particulièrement brutal, notamment en raison de son emploi du temps très chargé et de son rythme de travail habituel. Il voyage habituellement sur les cinq continents, jouant avec des artistes de premier plan dans tous les genres, et se retrouve sur pas moins de 400 albums.

Heureusement, Wolfgang Haffner s'est toujours considéré comme un compositeur au moins autant que comme un batteur. Ainsi, une fois qu'il a absorbé le choc initial d'être cloué à la maison, qu'il a fait de longues promenades, qu'il a regardé beaucoup la télévision, il était tout à fait naturel qu'il se consacre à l'écriture musicale. Et, pour une fois, il n'avait pas à le faire au milieu d'autres engagements, mais pouvait s'y consacrer de manière totalement concentrée. "Dans le cours normal des choses, tout ce que je fais est accompagné d'un sentiment d'urgence qui me pousse à le faire et à en finir. Mais maintenant, entièrement livrée à moi-même et sans aucun bruit de fond pour me distraire, j'ai pu me demander ce que je voulais vraiment faire. Ce à quoi ressemble mon empreinte personnelle". Il est donc logique que l'album qui résulte de cette période unique s'appelle " Silent World ".

Publicité

Il ravira surtout les fans qui aiment entendre Wolfgang Haffner à sa manière. Ce rêveur du son est capable de combiner groove et rebondissement avec une palette sonore extravagante, ainsi que la puissance de mélodies simples, et de rassembler le tout d'une manière qui lui est propre. Et il crée toujours une tension particulière. Ces derniers temps, Wolfgang Haffner s'est inspiré de sources extérieures : Dans sa trilogie "Kind of", il a abordé le cool jazz, le tango et la musique du pays qu'il a adopté pour un temps, l'Espagne ; dans son "Dream Band", ses invités ont apporté de nombreux morceaux et influences. Aujourd'hui, il s'est à nouveau concentré sur son propre univers sonore. Cette excursion dans ce monde est encore plus radicale que "Shapes", "Round Silence" ou "Heart of the Matter", des albums qui ont posé les jalons pour définir un son très personnel.

"Silent World" traite de l'essentiel de l'être humain, un message que Wolfgang Haffner signale clairement par des titres de morceaux concis tels que The Peace Inside, Hope ou Belief. Nous sommes parfois dans le monde des hymnes, parfois dans celui des rêves, mais il y a toujours une mélodie à saisir et une pulsation à sentir, et ces points de référence donnent à l'auditeur une base pour se concentrer et profiter pleinement de la musique.

Le moins est souvent le plus ici, et c'est précisément ce sentiment de clarté et de simplicité que Wolfgang Haffner savait pouvoir atteindre en studio. À cette fin, il a réuni autour de lui un noyau d'âmes sœurs : son compagnon de longue date à la basse, Thomas Stieger ; son plus proche confident de ces dernières années, Simon Oslender, dont la maîtrise totale du piano à queue, des claviers et de l'orgue est quelque chose de précieux. Sa dernière découverte est Alma Naidu : elle déploie son timbre naturellement angélique comme une voix instrumentale, et on l'entend sur quatre morceaux. Enfin, le trompettiste Sebastian Studnitzky est un habitué de la musique la plus personnelle de Wolfgang Haffner.

Avec Wolfgang Haffner, ces musiciens nous donnent les bases sur lesquelles certains des amis les plus illustres du batteur peuvent faire briller leur stature internationale. Le numéro d'ouverture Here and Now se construit inexorablement, avec le saxophoniste Bill Evans qui joue un soprano jubilatoire. Sur The Peace Inside, une méditation éthérée au bugle de Till Brönner occupe le devant de la scène. Sur Rise and Fall, Nils Landgren nous offre le lyrisme unique de son trombone. Pour le doux Faro, Dominic Miller, guitariste de Sting, apporte un solo de guitare acoustique en filigrane. Tous les morceaux, à l'exception de Belief et Faro, sont issus de la plus récente fièvre compositionnelle de Wolfgang Haffner. Faro est issu des sessions de "Heart of the Matter". "Alors qu'elle me semblait inachevée à l'époque", explique Wolfgang Haffner, "elle s'intègre désormais parfaitement à ce projet".

Ce qui a commencé comme un travail d'amour a fini par devenir un album conceptuel avec un fil conducteur. Wolfgang Haffner développe : " Je voulais avoir un flux continu. J'ai écrit un total de dix-huit morceaux, et ces neuf sont ceux qui s'emboîtent le mieux, sans répétitions ni ruptures d'ambiance ." En d'autres termes, "Silent World" possède une force particulière qui provient du calme. Et une progression irrésistible de Here and Now jusqu'à Forever and Ever , ce dernier étant un final minimaliste avec seulement le piano et la basse, un beau moment évitant toute lourdeur prémonitoire.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)