Jazz Bonus : Xavier Faro "Sagittarius"

“Sagittarius” est un album miroir. Une introspection face au vertige de l’espace-temps. The Garden, premier titre de l’album est donc plus qu’une ode à notre planète, c’est un point de repère indispensable. Car les compositions de l’album sont des allers-retours permanents où il est facile et indispensable de se perdre. L’exercice du piano solo n’est pas pour Xavier Faro un challenge ou la recherche d’une performance supplémentaire. C’est un refuge, une terre d’accueil, une bulle contemplative.

Xavier Faro

Musicien pianiste et compositeur, Xavier Faro expérimente et partage sur la scène toulousaine depuis plus de vingt ans. Ses premières rencontres notamment avec le batteur Tomas Gouband, le saxophoniste Alain Angeli, puis un temps avec l’orchestre Voix Mêlées, marqueront ses engagements suivants. Au début des années 2000, il intègre la formation Toultoutim fondée par Alain Angeli, rejoint plus tard par le tubiste Laurent Guitton et le batteur Alain Laspeyres : trois albums paraîtront. Sa passion pour la composition prend le dessus et il décide de fonder le quartet Meajam qui mettra en lumière son travail aux multiples influences.

Publicité

Sensible au jazz, à la musique de film, à la pop et à la musique électronique, son univers musical s’affinera et Meajam publiera deux albums : “Dans l’herbe” (2014, Cristal Records) et “L’envol” (2019). Depuis 2020, il est aussi le pianiste du Quartet Voyage emmené par Jean-Christophe Noël à la batterie, avec Thierry Di Filippo au oud et Laurent Rochelle à la clarinette basse. Dans un autre univers, Xavier travaille à la création musicale des spectacles pour marionnettes portées de la compagnie Bulle d’Artis dirigée par la comédienne Isabelle Bedhet. Poursuivant son travail de recherche autour de la composition et l’improvisation, "Sagittarius" est son premier album solo.

(Texte extrait du communiqué de presse)