Jazz Bonus : Yoann Loustalot - Yéti

Voix singulière de la trompette européenne, compositeur prolifique et original, Yoann Loustalot mène de front différents projets personnels et est aussi un sideman recherché pour sa sonorité unique et son inventivité mélodique. Il joue dans la tournée française “Free” du légendaire Iggy Pop en 2022 et dans les groupes d'Émile Parisien, Sylvain Rifflet, Aldo Romano, Daniel Humair... En décembre 2021, il fait partie de la sélection Jazz Magazine des 5 meilleurs trompettistes de l'année.

« Yoann Loustalot est comme une fleur très rare qui, lorsqu'elle apparaît dans un jardin, fait disparaître toutes les autres fleurs. Ce n'est pas juste un "beau son". Non, c’est le son de l’âme et il est si profond et authentique que chaque note compte et conte. Il invente sans cesse des mélodies qui restent gravées dans l’air et dans nos têtes. Passion, soin, attention, amour. Il ne m'est presque jamais arrivé de me sentir si proche d'un autre trompettiste. » Enrico Rava

Formule rare dans sa composition dans l’histoire et de nos jours, ce trio atypique formé par ces musiciens d’exception, nous embarque dans son univers poétique et virtuose.

« Déjà, à la mitan des années 1990, le Tiny Bell Trio de Dave Douglas a creusé un sillon dans cette configuration de jeu peu usitée ; une trompette, une guitare, une batterie. Ici, le Trio Yéti de Yoann Loustalot expérimente cette formule orchestrale et grave un premier microsillon qui marque. Écoute, espace, fluidités, mobilités. Voilà un jeu triangulaire puissamment orchestral ; polyvalentes, les fonctions des uns et des autres changent. Les neuf titres de ce disque ne sont que des premières prises ; cela s’entend.

Que sait-on du Yéti (mot valable au scrabble), cet abominable homme des neiges qui vit dans les hautes montagnes de l’Himalaya, au Tibet ? Que sait-on de la musique du Trio Yéti ? Qu’elle va son chemin, in progress, intense, enténébrée de beautés solaires, enneigée d’éclats et d’épure. » - Franck Médioni

