Jazz Bonus : Yoni Mayraz - Dybbuk Tse !

Claviériste et producteur surdoué, Yoni Mayraz apparaît sur la scène jazz en 2020 avec l’EP Rough Cuts, qui présente au monde son style unique. À sa suite, le musicien qui a grandi à Tel Aviv et vit aujourd’hui à Londres, sort deux singles, The Rat et Snow, sur Village Live Records, le label basé à Brighton, qui lui valent les honneurs de la BBC6, Worldwide FM et Jazz FM. Il collabore avec le bassiste Tom Driessler (Yussef Dayes), la percussionniste Zoe Pascal et la légende de la dance anglaise El-B. Ses concerts à l’énergie brute et au fort penchant pour le dancefloor au mythique Ronnie Scott’s, au Jazz Café ou sur les scènes des festivals internationaux, font sensation.

Enregistré en live avec son groupe dans un studio poussiéreux le temps d’un week-end au printemps dernier, Dybbuk Tse! voit Mayraz explorer le folklore de son pays de naissance – le titre fait référence à un esprit malveillant, le dybbouk, qui prend possession du corps d’un individu jusqu’à sa perte – et disserter sur la question de l’exorcisme émotionnel à travers la musique.

“J’avais envie d’écrire quelque chose qui s’inscrive dans une atmosphère plutôt sombre, dit-il, cet album représente à la fois mon héritage culturel et mes influences musicales ; c’est un dialogue constant entre l’ancien et le moderne et ça me représente entièrement”.

Compensant la noirceur du thème de la possession par une certaine légèreté et une chaleur émotionnelle, Yoni Mayraz déploie une vision artistique ouverte sur le monde et les genres musicaux, qui doit à l’éducation multiculturelle du musicien, confronté et influencé aussi bien par le jazz, que le hip-hop, la musique de club, le punk et les musiques orientales.

L’orgue et ses couleurs soul, les breakbeats patinés et le saxophone enjoué de Pawnshop offrent une entrée en matière joyeuse et optimiste à l’album avant que The Master Wore a White Robe n’offre un contrepoint plus sombre. Les lignes de synthé tourbillonnantes, les basses profondes et les beats tourmentés portent le piano à tête chercheuse de Yoni Mayraz. Palms fait retomber la tension avec ses lignes de piano strident, ses grooves de basse et ses flûtes de jazz cosmique tandis que le le morceau-titre s’impose comme la piste la plus incandescente du disque : “c’est une tentative d’expulser un démon qui loge à l’intérieur d’un être par la force de la musique”, commente Yoni Mayraz. 1999 est un hommage au hip-hop des années 1990, avec des beats boom bap joués par la batterie, un saxophone hurlant et de légères touches harmoniques du Moyen-Orient. As We Entered Jericho, décrit par Yoni Mayraz comme “la porte d’entrée à un voyage psychédélique” offre un groove plus langoureux avant le très énergique “International Plots”, qui marie breakbeats d’inspiration drum’n bass, orgues et saxophones furieux. South Star mélange piano gracieux, lignes de basses profondes et éclats de trompettes pour mener à un final upbeat : “ce morceau est à la fois la fin du voyage émotionnel et un hommage aux outsiders”, précise Yoni Mayraz.

(extrait du communiqué de presse)