Jazz Bonus : Yosef-Gutman Levitt - Soul Song

Lorsque le bassiste Yosef-Gutman Levitt, né en Afrique du Sud, s'est rendu à Boston pour étudier au Berklee College of Music, il y a rencontré un certain nombre de condisciples qui lui ressemblaient. L'un d'entre eux, un guitariste originaire du Bénin, était venu à Berklee depuis Paris. Son nom : Lionel Loueke. Après avoir déménagé à New York, les deux hommes ont continué à nourrir leur lien musical lors de concerts hebdomadaires à Brooklyn.

Leurs chemins se sont séparés : Lionel Loueke est devenu l'un des musiciens les plus demandés de son époque, a signé chez Blue Note et a rejoint les groupes de Terence Blanchard et Herbie Hancock, entre autres. Levitt a quitté le monde de la musique, s'est marié, a fondé une famille, a connu le succès en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la technologie et s'est installé à Jérusalem en 2009 à la suite d'une renaissance spirituelle. En 2018, il est revenu à la musique et a commencé à affiner sa voix distinctive sur une guitare basse acoustique à cinq cordes, sa carte d’identité musicale, que l'on entendait sur son premier album en trio “Upside Down Mountain”.

“Soul Song” reflète un amour mutuel de la musique jouée avec le cœur et des mélodies exprimées clairement et de manière lyrique. Le pianiste Omri Mor et le batteur Ofri Nehemya complètent ce quartet. Les morceaux sont principalement des compositions originales de Yosef-Gutman Levitt, écrites et arrangées avec le producteur Gilad Ronen. Levitt joue principalement de la contrebasse, préférant accompagner Loueke plutôt que d'essayer de partager le rôle mélodique principal. "Lionel s'apporte lui-même à la musique, il vient en tant que musicien", explique Yosef-Gutman Levitt.

