Jazz Bonus : Yotam Silberstein - Universos

Frevo du Pernambouc, samba de Rio de Janeiro, camdombé d’Uruguay ou chamamé d’Argentine, ponctué de haltes en Andalousie et au Moyen-Orient, « Universos » est le disque resplendissant d’un citoyen des mondes du Sud qui a gagné le respect partout où il a posé sa guitare.

Basé à New York depuis 2005, le guitariste Yotam Silberstein, natif d’Israël a fait la preuve de son ancrage dans la tradition du jazz en jouant avec de nombreux maîtres de cette musique, de James Moody à Charles McPherson en passant par Roy Hargrove et Monty Alexander. Enregistré avec Aaron Goldberg, Reuben Rogers et Gregory Hutchinson, son disque « The Village », paru en 2016 sur Jazz & People, illustrait brillamment son attachement au swing et sa maîtrise du jazz moderne. Cependant, le guitariste a toujours manifesté une grande curiosité pour différentes cultures et, succédant à l’album « Future Memories », publié en 2019, déjà ouvert sur le monde, « Universos » en fournit la démonstration éclatante.

Se considérant comme un éternel étudiant de la musique, Yotam Silberstein dit avoir toujours ressenti, en parallèle de son penchant pour le jazz, une profonde attirance pour les folklores, ce qui l’a poussé à se documenter et à assimiler, avec une minutie quasi anthropologique, de nombreuses traditions. Surtout, son talent et son instrument lui ont permis d’assimiler, au gré de ses nombreux voyages — en particulier en Amérique du Sud — les fondements de nombreuses musiques à leurs sources, en se liant d’amitié sur place avec des musiciens, qui se sont fait fort de l’initier à leurs propres histoires. C’est ainsi un défilé de candombe où l’ont entraîné des musiciens d’Uruguay lors de son dernier séjour à Montevideo ou encore des confrères brésiliens qui l’ont invité dans les clubs de choro de São Paulo et l'ont qualifié, après quelques heures passées à jouer ensemble, de « chorão » - l’un des leurs. En 2019, Yotam Silberstein était même invité à Brasilia à célébrer les vingt ans du Clube do Choro, une institution dédiée à la préservation du genre.

Enregistré dans la continuité de l’album « Future Memories », sur la base du trio qu’il forme avec le pianiste et accordéoniste brésilien Vitor Gonçalves et le batteur et percussionniste israélien Daniel Dor, ce nouvel album présente un large éventail de pièces originales, basées sur des expériences et des souvenirs de voyage. Il accueille quelques invités de choix comme le flûtiste israélien Itai Kriss, le musicien argentin Carlos Aguirre et Grégoire Maret à l’harmonica. Alternant et mêlant guitares électrique et acoustique, Yotam Silberstein y développe de superbes mélodies qui sont riches de sa familiarité avec les différentes formes de musique brésilienne ; elles doivent aussi aux traditions de l’Argentine, de l’Uruguay, du Venezuela, de l’Andalousie ou du Proche Orient, sans oublier le blues, le jazz et le rock… « Universos » s’offre ainsi comme une constellation de compositions qui illustrent le talent de Yotam Silberstein, dont la guitare est un passeport pour explorer et porter à nos oreilles un univers de musiques.

