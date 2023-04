Jazz Culture : "20 000 mots" de Sylvain Darrifourcq

Depuis plus de vingt ans, mon parcours de musicien professionnel sur les scènes françaises et internationales m’a permis d’observer un milieu social qui attise les fantasmes, et de m’interroger sur ce qui, au-delà du talent individuel - cette notion insaisissable - fabrique une carrière artistique : l’illusion méritocratique, le marketing et la simplification du réel, la relation discutable qu’entretiennent productivité et bien-être.

Les bouleversements liés à la crise du coronavirus ont conféré encore davantage d’urgence à ces questionnements : comment continuer à répondre aux injonctions à l’innovation dans un monde qui pourtant s’uniformise ? Pourquoi produire toujours plus, quand les milieux artistiques sont déjà saturés de propositions, d’œuvres, de messages ? Comment concilier des tâches de communication et d’organisation chronophages avec un temps de réflexion et d’expérimentation artistique qui s’amenuise toujours plus ? Ces tensions traversent aujourd’hui le quotidien de la plupart des artistes. S’ils ne le disent pas toujours, ils s’en accommodent de plus en plus difficilement.

Sylvain Darrifourcq

(extrait du communiqué de presse)

Jeudi 13 avril à 19h, présentation/débat à la librairie La Manoeuvre à Paris 11e.