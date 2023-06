Jazz Culture : "Albert Ayler-Vibrations" d'Emmanuel Clerc

Publicité

Albert Ayler -Vibrations

Autour d’Albert Ayler, figure du jazz en liberté, réside un certain mystère, “Albert Ayler - Vibrations” d’Emmanuel Clerc nous éclaire sur son parcours et le message d’amour qu’il souhaitait transmettre. Parution aux éditions Le Mot et le Reste.

Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise Albert Ayler occupe une place singulière dans l’histoire de la musique afro-américaine. De son enfance dans le ghetto de l’Amérique à sa mort prématurée, dans l’East River, en passant par son triomphe à la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence en 1970, ce livre retrace la vie d’un musicien à la marge, qui n’a pas encore été redécouvert pour ce qu’il est, à savoir, un artiste de haut vol. Figure de l’avant-garde des années 1960, il a permis à l’auteur de cet ouvrage d’entrevoir les origines lointaines du jazz en même temps que ses possibles évolutions. Il l’a aussi poussé à interroger son rapport à cette musique, créée par une communauté à laquelle il n’appartient pas. Ainsi avec “Albert Ayler- Vibrations”, Emmanuel Clerc nous offre un texte intime et vibrant de passion aux vraies qualités littéraires.

(extrait du communiqué de presse) À lire aussi : Jazz Bonus : Albert Ayler - Revelations, Fondation Maeght Né en 1988, Emmanuel Clerc vit à Paris où il travaille dans l’édition. “Albert Ayler - Vibrations” est son premier livre. Publicité À écouter dans l'émission sur Meshell Ndegeocello : Meshell Ndegeocello, un Real Book en autoportrait Open jazz Écouter plus tard écouter

