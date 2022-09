Jazz Culture : Appel à candidatures Orchestre des Jeunes de l’ONJ

OBJECTIFS

L’Orchestre des Jeunes de l’ONJ est un projet inédit créé en 2018, qui permet aux étudiant·e·s de jouer avec d’autres musicien·ne·s originaires de différentes régions de France et d’Europe, de rencontrer des artistes et compositeur·trice·s incontournables du jazz français ou européen et d’apprendre à travailler en orchestre.

Cet ensemble se consacre à la réinterprétation des répertoires de l’Orchestre National de Jazz depuis sa création, avec l’ambition de valoriser la grande richesse de ce patrimoine, de le transmettre aux nouvelles générations d’artistes et de le faire découvrir à de nouveaux publics. Chaque saison, la direction de l’orchestre est confiée à un ancien directeur musical de l’ONJ. Depuis 2018, trois d’entre eux se sont succédé à sa tête : le saxophoniste François Jeanneau (ONJ 1986), le vibraphoniste Franck Tortiller (ONJ 2005-2008) et le pianiste Denis Badault (ONJ 1994-1997). Par ailleurs, l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ favorise le repérage de nouveaux talents et le recrutement des solistes de l’Orchestre National de Jazz.

Pour cette nouvelle saison, c’est Laurent Cugny pianiste, arrangeur et directeur musical de l’Orchestre National de Jazz de 1994 à 1997, qui prendra la direction musicale de l’Orchestre des Jeunes. Au cours de son mandat, en grand connaisseur de Gil Evans, il s’est attaché à proposer un répertoire mêlant compositions originales et relectures singulières du jazz classique et du blues (Fletcher Henderson, Miles Davis, Lalo Schifrin...). Son projet pour l’Orchestre des Jeunes consistera à la fois en l’appropriation de la musique de son ONJ par une nouvelle génération de musicien•ne•s et l’interprétation de séquences inédites qui n’ont pas été enregistrées à l’époque.

L’orchestre sera amené, comme les saisons précédentes, à se produire en concerts (6 par saison en moyenne).

Dossier de candidature à envoyer à l’adresse : orchestredesjeunes@onj.org

Date limite de candidature : dimanche 9 octobre 2022.