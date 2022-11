Jazz Culture : "Autour de Minuit" de Bertrand Tavernier

“Autour de Minuit” restauré - son et image - et en salles ! Une reprise élébrée un peu partout en France à partir d’aujourd’hui. Avec une bande-son pilotée par Herbie Hancock, enregistrée en direct sur les scènes du tournage.

Plus de trente ans après sa sortie, le film de Bertrand Tavernier, “Autour de Minuit”, fait peau neuve et va permettre au public de (re) découvrir le portrait de deux hommes Francis Borier (François Cluzet) et Dale Turner (Dexter Gordon) qui ont fait du jazz leur mode de vie.

Bertrand Tavernier précisait en 1986, à la sortie du film, « qu’il ne s’agit pas seulement d’un film « sur » le jazz. C’est aussi un film sur deux hommes liés par l’amour de la musique. Ces deux amis auraient fort bien pu être peintres, par exemple. Leurs échanges eussent été différents, mais leurs rapports affectifs fondamentalement identiques. »

Le film ressort sur l’ensemble du territoire français, avec 4 copies à Paris dont le Quartier Latin (Le Christine) et les Fauvettes, et dans de grandes villes telles que Lyon, Marseille et d’autres. Le film sera également disponible à partir de 2023 en DVD & Blu-Ray.

A propos du film…

Paris 1959, bar le Blue Note.

Dale Turner, un des plus grands joueurs de sax de la génération bebop, n’est plus que l’ombre de lui-même. Francis, un jeune parisien solitaire, s’est imprégné des enregistrements du maître depuis qu’il avait quinze ans. Le dieu vivant est ravagé par l’alcool et la drogue mais pas détruit. Francis va lutter contre les démons de Dale afin d’insuffler à nouveau le goût de la vie à celui qui était fatigué de tout sauf de la musique.

À réécouter : Hommage à Bertrand Tavernier Écouter plus tard écouter 58 min

Dexter Gordon, François Cluzet et Herbie Hancock composent le chant d’amour de Bertrand Tavernier pour le jazz.