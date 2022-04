Jazz Culture : Bill Frisell "Beautiful Dreamer" de Philip Watson

En quarante-cinq ans, Bill Frisell s'est imposé comme l'un des musiciens les plus novateurs de l’époque. Héros discret à l’heure où les genres se confondent, il a synthétisé de nombreux éléments musicaux disparates - du jazz à la pop, du folk à la musique de film, de l'ambient à l'avant-garde, de la country au classique - en un son unique et irrésistible. Décrit comme "le guitariste préféré de nombreuses personnes qui ne s'accordent guère sur d'autres aspects de la musique", Bill Frisell est en contact avec un large éventail d'artistes et d'admirateurs ; Paul Simon, Elvis Costello, Lucinda Williams, John Zorn et Bon Iver, dont beaucoup figurent dans ce livre.

À lire aussi : Bill Frisell au Mans

« Bill Frisell joue de la guitare comme Miles Davis jouait de la trompette » . The New Yorker Publicité

Philip Watson a été rédacteur en chef adjoint à GQ et rédacteur en chef à Esquire, et homme de radio et de télévision au Royaume-Uni et en Irlande. Ses articles de fond sont parus dans le Telegraph Magazine, le Guardian, le Sunday Times, l'Observer, l'Irish Times, l'Evening Standard et The Wire. Il a interviewé des icônes telles que Nick Cave, Gil Scott-Heron, Elvis Costello, D'Angelo et bien d'autres. Bill Frisell, Beautiful Dreamer est son premier livre.

À lire aussi : Jazz Bonus : Bill Frisell - Harmony