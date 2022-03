Jazz Culture : "Billie Holiday" par Muñoz et Sampayo

Née à Baltimore en 1915, disparue à New York en 1959, Billie Holiday est devenue une chanteuse de jazz mythique. Parce qu’aujourd’hui encore sa voix réussit à toucher de nombreuses personnes, un journaliste part sur les traces de cette artiste pour le compte d’un quotidien new-yorkais. Au-delà des scandales publics qui ont entaché la vie de la star (alcool, drogue, violence…), il cherchera à restaurer la vérité, en investissant la mémoire de Billie.

À lire aussi : Jazz Culture : Billie Holiday, par Muñoz & Sampayo

À la lueur de cette enquête, Muñoz et Sampayo retracent, sur fond de racisme et dans le sillage du blues, la lente dérive d’une chanteuse qui exprima la fêlure la plus profonde du jazz.

Publicité

José Muñoz, né en 1942 à Buenos Aires, commence dès douze ans son éducation artistique, notamment auprès d’Alberto Breccia, Solano-Lopez, puis Hugo Pratt. Il quitte l’Argentine en 1972 et rencontre en exil Carlos Sampayo, un compatriote. Ensemble, ils signeront, entre autres, Alack Sinner, Le Bar à Joe, Billie Holiday ou Carlos Gardel. Considéré comme l’un des grands maîtres du noir et blanc, José Muñoz a été sacré Grand Prix du Festival international d’Angoulême 2007.

À lire aussi : Billie Holiday, une vie dans la voix

Né en 1943 en Argentine, Carlos Sampayo, poète et romancier, est un éternel déraciné. De sa rencontre avec Muñoz naîtront les aventures d’Alack Sinner, dont l’album “Flic ou privé” sera primé à Angoulême en 1983. Il vit à Buenos Aires.

(extrait du communiqué de presse)

À écouter dans l'émission sur Hans Lüdeman : Hans Lüdemann aux manettes du TransEuropeExpress