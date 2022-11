Jazz Culture : Black Indians de la Nouvelle Orléans

En écho aux thématiques abordées par l’exposition Black Indians de La Nouvelle-Orléans , la soirée événementielle s’attache à valoriser la création culturelle contemporaine empreinte de l’histoire de la ville.

Au programme : fanfares et gospel, séance de booty-shake, show cabaret, projection et décryptage de la série Treme de David Simon (HBO), découverte des trésors gustatifs de Louisiane et DJ set.

Publicité

Visite libre de l’exposition

Black Indians de La Nouvelle-Orléans

/ De 19h à minuit

/ Galerie Jardin

Mini-visites guidées de l’exposition Black Indians de La Nouvelle-Orléans

/ De 19h15 à 22 h30, départ toutes les 15 min

/ Galerie Jardin

En fanfare : les Brass Bands !

Tout au long de la soirée, des jeunes musiciens transportent le public en fanfare dans l’univers des Brass bands funk Second line de La Nouvelle-Orléans.

Avec l’association Villes des Musiques du Monde.

/ Mini-concerts à 19h30, 20h30 et 21h30

/Hall du musée

La Nouvelle-Orléans à l’écran : Treme , de David Simon

Une rencontre pour décrypter la série avec Arianne Hudelet, professeure en études anglophones, spécialiste de culture visuelle américaine.

Treme est une série télévisée américaine créée par David Simon et Eric Overmyer, diffusée entre 2010 et 2013 sur HBO. La série revient sur le destin de La Nouvelle-Orléans : trois mois après le passage de l’ouragan Katrina, les habitants du quartier de Tremé essayent de reconstruire leur vie.

/ De 20h15 à 20h45

/ Théâtre Claude Lévi-Strauss

Carte blanche à Soa de Muse

Soa de Muse, artiste pluridisciplinaire et finaliste de la première saison de Drag Race France, invite le public à pénétrer dans son univers onirique : une rencontre entre cabaret, drag culture et ballroom scene

/ Théâtre Claude Lévi-Strauss, durée 30min

Dans l’assiette : le gombo

Ce plat typique de La Nouvelle-Orléans, sorte de ragoût composé de crustacés, d’okras et de divers légumes, renferme symboliquement l’histoire de la ville et de son métissage. On y retrouve les influences cajun, africaine et antillaise.

Le public goûte une petite portion du plat et repart avec une recette.

/ A 19h20 , 20h, 20h50, 21h40

/ Durée : 20 min, 30 personnes par atelier

/ Foyer du Théâtre

« Oh when the Saints ! » : initiation au gospel

Daisy Bolter, chanteuse et compositrice de jazz, transmet au public les bases de chant du gospel et propose au groupe d’interpréter ensemble des grands classiques du jazz et de la soul. Cette initiation est l’occasion de rappeler aux visiteurs que des grandes stars de la soul et du jazz, tel que Louis Amstrong, sont originaires de La Nouvelle-Orléans.

/ À 19h30, durée 30 min

/ Foyer du Théâtre

« Shake your booty ! » : initiation au twerk par Patricia Badin

Avec la danseuse et professeure Patricia Badin. Popularisé par les clips, le twerk puise ses origines dans les danses afro-descendantes ancestrales et prône la libération du corps. Issue de la bounce music, sous-genre du hip-hop, cette tradition urbaine est extrêmement populaire à La Nouvelle-Orléans.

/ À 22h, durée 30 min

/ Foyer du Théâtre

DJ set par Kitoko Diva

Née à Paris, cette artiste pluridisciplinaire basée à Londres interroge les enjeux sociopolitiques et économiques contemporains dans des réalisations surréalistes mêlant sons, images et installations. Elle est aujourd’hui résidente de la prestigieuse radio londonienne NTS.

À la fin de son set, Diva présentera la performance Memoria 2022 : lorsque les souvenirs ne suffisent plus , une installation vidéo sur trois écrans, reconstituant le souvenir d’un rêve éveillé. Une exploration entre la mémoire et le songe, à travers des moments disparates vécus au sein de la communauté des Mardi Gras Indians de La Nouvelle-Orléans, accompagnée d’une performance sonore poétique.

/ De 22h30 à minuit

/ Foyer du Théâtre

En parallèle de l’initiation au twerk et au DJ set, le premier épisode de la série “Treme” est diffusé sur l’écran du Théâtre avec écoute de la série au casque.

De 22h10 à 23h20 , jauge 100 personnes en simultané

Tout au long de la soirée (en dehors des interventions des Brass Bands), la playlist de l’exposition conçue par l’ethnomusicologue Renaud Brizard est diffusée dans le hall du musée. Cette playlist est un voyage à travers la riche histoire de la musique à La Nouvelle-Orléans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui. Les genres et les styles se succèdent dans ce berceau du jazz, du blues et du rock, et restent irrigués par la musique des Second Lines et des Black Indians, emblèmes de la ville depuis la fin du 19e siècle.

L’exposition

Black Indians de La Nouvelle-Orléans

Jusqu’au 15 janvier 2023

Avec pour sujet principal les réalisations culturelles les plus spectaculaires de la communauté africaine-américaine dans les domaines carnavalesques, musicaux et artistiques, l’exposition Black Indians de La Nouvelle-Orléans constitue un vibrant témoignage de l’histoire et du vécu des Africains en terre louisianaise et en Amérique du Nord.

Si la violence scande tous les moments saillants de l’histoire louisianaise des Africains-Américains – violence de leur capture et de leur déracinement, de la traversée et du débarquement à La Nouvelle-Orléans, de l’esclavage, de la guerre de Sécession, de la ségrégation et du racisme – elle façonne leur parcours protéiforme, entraînant des stratégies de résistance et un processus fort complexe de résilience, de réorganisation sociale et de créativité culturelle et artistique.

L’exposition, conçue en collaboration avec les représentants des communautés des Black Indians, s’organise en six tableaux consécutifs selon un parcours à la fois géographique, de l’« Ancien Monde » au « Nouveau Monde », et chronologique, des débuts de la présence européenne en Louisiane à la période contemporaine. Elle vise à documenter cette histoire et célébrer cette créativité avec pour axe central le carnaval du Mardi gras de La Nouvelle-Orléans, l’une des plus flamboyantes démonstrations de résilience et d’affirmation culturelle et artistique. Derrière les éblouissants costumes des Africains-Américains de Louisiane, tels que ceux des Black Indians, l’exposition révèle une culture singulière, construite par plus de trois siècles de résistance contre les assauts répétés de la domination sociale et raciale, tant sous la colonisation française qu’après l’indépendance américaine.

(extrait du communiqué de presse)