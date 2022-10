Jazz Culture : Black Legends

Sur scène, sans le moindre temps mort, les artistes retracent un siècle de musique afro-américaine à travers 37 tableaux mythiques qui résonnent avec l’Histoire. De Cab Calloway à Beyoncé, en passant par Ray Charles, Otis Redding, Tina Turner, Aretha Franklin, Michael Jackson ou Withney Houston. Les tableaux s’enchaînent à un rythme fou, dans un tourbillon de 200 costumes. Les 6 musiciens sont en transe, les 14 chanteurs dansent de toute leur âme… Et le public est possédé par le groove. Parce que c’est ça, l’âge d’or de la soul music. Un concentré d’énergie !

Ainsi s’ouvre Black Legends , pas du tout une comédie musicale, plutôt une grande fresque qui, en 36 tableaux, retrace presque un siècle de la musique afro-américaine : du Cotton Club, donc, à l’élection de Barack Obama en passant par l’avant-guerre et la lutte pour les droits civiques. Pour cette revue musicale destinée à tous les publics, 20 chanteurs, danseurs et musiciens s’activent sur un plateau où les instruments résonnent live : guitare, basse, batterie et cuivres. On s’émeut à l’écoute de Strange Fruit, A Change is Gonna Come ou Free, on danse sur ABC, Crazy in Love, le disco et le hip hop.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Au fil des tableaux, on suit la lutte pour l’émancipation des Noirs américains, la violente absurdité de la ségrégation, la lutte pour les droits civiques, l’affirmative action et un espoir qui se concrétise enfin avec l’élection de Barack Obama, sans pour autant, hélas, occulter le racisme systémique américain. En une heure trente, tous les grands noms de la musique noire américaine répondent présents, incarnés par des chanteurs et danseurs de haute voltige. Les costumes, les décors et le son épousent toutes les époques. Troupe et orchestre parfaits mis en scène par Valéry Rodriguez.

(extrait du communiqué de presse)