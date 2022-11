Jazz Culture : bon anniversaire Meredith Monk !

“Le caractère direct, la pureté, l'asymétrie et surtout la transparence ont toujours été importants pour moi."

L'œuvre de la compositrice et chanteuse Meredith Monk a toujours défié toute catégorisation. Tout au long d'une carrière professionnelle qui a débuté en 1964, elle a non seulement expérimenté dans une grande variété de domaines - embrassant le cinéma, l'installation et le travail spécifique au site, ainsi que la musique et la danse - mais a aussi fréquemment ouvert de nouvelles voies. Elle a notamment été une pionnière de ce que l'on appelle aujourd'hui la performance interdisciplinaire et la technique vocale étendue, ce qui lui a valu d'être qualifiée de "magicienne de la voix".

Meredith Monk est née à New York en 1942 et a étudié au Sarah Lawrence College. Au début des années 1960, elle a commencé à explorer la voix en tant qu'instrument aux multiples facettes, en s'appuyant sur sa capacité à créer des bourdons, à explorer des modes et des vocalisations sans paroles. Elle a ensuite composé et interprété de nombreuses pièces solos pour voix non accompagnée et voix/clavier. En 1968, Meredith Monk a fondé The House, une compagnie dédiée à la performance interdisciplinaire, et dix ans plus tard, elle a créé le Meredith Monk & Vocal Ensemble afin d'élargir sa gamme de textures et de formes musicales.

Depuis la sortie de “Dolmen Music” (1981), Monk a réalisé plus d'une douzaine d'enregistrements pour la New Series d'ECM, dont “Impermanence” (2008), nominé aux Grammy Awards, et “Songs of Ascension” (2011), très remarqué, qui réunit voix et instruments d'une manière rare dans ses œuvres antérieures. “Book of Days” (1990) a été décrit comme "un film pour les oreilles" par le producteur d'ECM Manfred Eicher et avait pour origine un film du même nom. “Piano Songs” (2014), joué par deux des interprètes les plus distingués de la nouvelle musique, les pianistes américains Ursula Oppens et Bruce Brubaker, met en lumière un aspect moins connu de sa production instrumentale, à la fois directe, spécifique et imagée.

Tom Service a fait l'éloge des "extraordinaires ululations et incantations, sauts vertigineux, chutes, cris et autres acrobaties sans paroles" de Meredith Monk, ajoutant que sa grande réussite a été de les faire sonner "complètement naturels et essentiels". Pour reprendre les termes du Washington Post : "En termes d'originalité, de portée et de profondeur, peu de gens peuvent rivaliser avec elle". Meredith Monk a reçu de nombreux prix internationaux, notamment un prix Genius de la Fondation MacArthur en 1995. En 2015, elle a reçu la médaille nationale des arts des États-Unis des mains du président Obama à la Maison Blanche

“Meredith Monk – The Recordings” , un coffret de 13 CD en édition limitée réunissant tout ce que Meredith Monk a enregistré à ce jour sur ECM New Series, est publié à l’occasion du 80e anniversaire de la chanteuse et compositrice. Meredith a été la première chanteuse à être enregistrée sur ECM et sa fidélité envers le label a été totale depuis la parution de “Dolmen Music” en 1981.

Ce coffret magnifiquement conçu comprend un livret de 300 pages reprenant toutes les notes de pochette originales, ainsi que de nouveaux textes et interviews. De plus, le livre comprend un essai d’introduction de Frank J. Oteri, “The Worlds of Meredith Monk”, un texte autobiographique de Meredith intitulé “The Soul’s Messenger” et une préface de Manfred Eicher. On y trouve également de nombreuses photographies (dont certaines inédites), des citations de presse, des documents d’archive et bien d’autres choses encore.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Laaze / A. Dutilh