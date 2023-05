Jazz Culture : Brad Mehldau "Formation - Building a Personal Canon, Part I"

Pianiste de jazz majeur de ces dernières décennies et sans cesse inventif, Brad Mehldau a su attirer au fil des ans un public considérable, qui attend de ses concerts une expérience singulière et intense. Avec Formation, Brad cherche à étendre cette expérience à l’exercice littéraire, en partageant certains des événements les plus personnels de sa vie, et en expliquant comment ils se sont combinés pour qu'il devienne le musicien et la personne que nous connaissons aujourd'hui. Il explique en détail comment il en est venu à comprendre son adoption, comment il a été victime de harcèlement sexuel au lycée et comment il a surmonté sa dépendance à l'héroïne à l'âge de vingt ans.

Le livre dresse un portrait vibrant du monde du jazz à New York à la fin des années 1980 et au début des années 1990, montrant comment une génération de musiciens s'est rencontrée et a suscité l'empathie des uns envers les autres pour faire évoluer la musique dans de nouvelles directions, en s'inspirant d'une multitude d'influences tout en gardant à l'esprit les traditions, y compris celles qui sont enracinées dans les mondes du jazz et de la musique classique. L'atmosphère des clubs, la scène créative de Manhattan et de Brooklyn, et les premières expériences de Brad en tournée sont brillamment mises en scène. La formation du quartet MoodSwing avec Joshua Redman est décrite, de même que le développement des propres groupes de Brad, qui a conduit à la série d'enregistrements “Art of the Trio”, avec le bassiste Larry Grenadier et le batteur Jorge Rossy, un tournant majeur qui a été acclamée par la critique. Il est également question de la vie ultérieure du trio, avec l'arrivée de Jeff Ballard à la place de Rossy, ainsi que des aventures en solo de Brad et de ses explorations dans d'autres domaines musicaux.

La période de dépendance de Brad - son déclin douloureux et sa rédemption finale - constitue une lecture passionnante et souvent bouleversante. Pourtant, tout au long du livre, ses propres lectures et écoutes constituent un cadre de référence constant et une source d'inspiration, des œuvres de James Joyce et Thomas Mann aux sons du rock progressif et de Bob Dylan, en passant par des critiques tels que Harold Bloom et Terry Eagleton. Le livre peut être lu comme un Bildungsroman, mais ce passage à l'âge adulte n'est pas un roman : il s'agit d'une expérience personnelle ô combien vivante. Vibrante. Cette “Part I” s’achève quand Brad a 26 ans et aura donc une suite.

Un sommet d’introspection et de sincérité à la dimension de sa musique !

(Texte issu du site Equinox Publishing , traduit par Floriane Esnault et Alex Dutilh)