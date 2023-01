Jazz Culture : Chicago [District]

L’événement [District] est le fruit d’une collaboration entre l’Opéra de Dijon et Zutique Productions. Persuadées que l’art et la culture sont des enjeux majeurs dans la construction des espaces urbains, les deux structures culturelles dijonnaises ont décidé de s’associer pour explorer des villes, des métropoles, des mégapoles inspirantes, des territoires laboratoires. D’autres partenaires ne vont pas manquer de se joindre à cette nouvelle initiative. [District], dont la première édition débutera en janvier 2023, sera dédié à la question des zones urbaines et à la façon dont s’y croisent pratiques artistiques, culturelles, aspirations citoyennes, dynamiques urbaines. À travers une programmation de qualité, des rencontres et temps d’échanges, [District] mettra chaque année à l’honneur une ville en mouvement.

Avec ses gratte-ciel industriels et la fine fleur de l’architecture contemporaine, avec ses films qui montrent gangsters mythiques et ségrégations réelles, avec son passé sidérurgique hier et son orientation new tech actuelle, son ébullition musicale qui a vu la house music succéder au free jazz et au gospel : Chicago attire, Chicago fascine, et c’est pour cela que nous vous invitons à un voyage au rythme de cette ville laboratoire. Aujourd’hui plus que jamais, la capitale du Midwest entend s’affirmer comme la ville où s’invente la mégapole de demain. Les 27 et 28 janvier 2023, Dijon déambulera dans le Chicago des artistes, des penseurs, des créateurs. La programmation est composée de concerts et de rencontres... Ainsi qu’une table ronde où il sera question d’urbanisme et de ségrégation.

(extrait du communiqué de presse)

Vendredi 27 janvier

20h Concerts Artifacts + Hypnotic Brass Ensemble

Samedi 28 janvier

14h30-16h30 Table ronde « Urbanisme et ségrégation à Chicago »

18h-19h Rencontre autour de la musique à Chicago

20h Concerts The Bridge #2.9 + Damon Locks - Black Monument Ensemble