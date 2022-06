Jazz Culture : Christophe Delbroucq - Weather Report, une histoire du jazz électrique

“S’exprimant toujours à travers la densité mélodique, cherchant les progressions tonales les plus étranges tout en évitant les dissonances, il cherche à étonner par une virtuosité écorchée, le plus souvent sur des tempos rapides. Albatross et I Didn’t Know What Time It Was*, les deux seules ballades, marquent cependant une autre évolution centrée entre la légèreté et la maîtrise du registre aigu. Il s’en dégage une profondeur et une couleur de ton liées à la recherche d’une séduction totalement inhabituelle. L’exact reflet d’une personnalité.”*

Après avoir œuvré sur “In A Silent Way” de Miles Davis en 1969, Wayne Shorter et Joe Zawinul créent une des références du jazz électrique, le groupe “Weather Report”. Ils s’octroient l’aide de musiciens à la renommée internationale comme Jaco Pastorius, Dom Um Romão ou encore Miroslav Vitouš, pour composer leurs quatorze albums studio et bouleverser les codes du genre. Revenant sur leurs tournées mondiales et leur puissant désir d’émancipation et de renouvellement artistique, cet ouvrage retrace l’histoire d’un groupe qui a fait la pluie et le beau temps sur le jazz des années soixante-dix et quatre-vingt.

Christophe Delbrouck est actuellement enseignant au Conservatoire régional de Poitiers. Musicien et écrivain depuis de nombreuses années, il a côtoyé Joe Zawinul et Wayne Shorter, écrit plusieurs ouvrages sur le jazz et le rock (dont de nombreuses biographies sur Frank Zappa), ainsi que sur l’histoire musicale des années 1960 et 1970. En tant que bassiste, il a effectué la première partie de Marcus Miller et joué à de nombreuses reprises la musique de Jaco Pastorius.

(extrait du communiqué de presse)