Jazz Culture : Don Cherry, le petit prince du free - Nicolas Fily

Acteur et témoin privilégié de l’émergence du free jazz à la fin des années cinquante, le trompettiste afro-américain Don Cherry s’est construit dans l’ombre des plus grands saxophonistes de son temps: Ornette Coleman, John Coltrane, Sonny Rollins, Albert Ayler, Gato Barbieri…. Tête de proue de l’avant-garde, Cherry se sent tôt à l’étroit dans une Amérique conservatrice et va alors entamer un long voyage, au sens propre, et se construire un univers unique où se mêlent le jazz, les musiques du monde et maints autres champs. Sa vie emprunte ainsi une trajectoire singulière où se croisent notamment Lou Reed, Allen Ginsberg, Alejandro Jodorowsky ou Sun Ra. Cette biographie entend donner au lecteur les clés de ce monde en proposant une discographie contextualisée et appuyée par de nombreux témoignages d’époque.

Don Cherry, le petit prince du free par Nicolas Fily, paru le 22 mars 2023 chez Le Mot et le reste - Le Mot et le reste

