Jazz Culture : Expo photo Jazz actu-Elles à Perpignan

Voilà plus de 10 ans que l’équipe de Jazz In sillonne les chemins de traverse du jazz actuel à travers la France, avec un fort tropisme pour sa partie méridionale. Des festivals aux scènes des clubs, ses reporters ramènent chaque année une moisson d’interviews et de photos prises sur le vif, comme autant de témoignages du foisonnement des mondes du jazz et des musiques improvisées.

Leurs productions privilégient le jazz actuel, les musiques de créations et les projets inédits, la découverte et l’exposition de nouveaux talents, prioritairement en région. Leur équipe, dirigée par des femmes, est constituée quasiment à parité de genre. Il est donc logique qu’ils s’attachent aussi à donner une place de choix aux femmes dans leurs publications et qu’ils leur consacrent la première exposition photo produite par Jazz In.

Jazz acty-Elles

Jazz actu-ELLES est le fruit d’une sélection d’une cinquantaine de photos de musiciennes prises par un groupe de quatre photographes de la rédaction, deux femmes et deux hommes. Parce qu’il est important de contribuer à l’émergence des femmes dans ce genre musical, les instrumentistes ont volontairement été privilégiées sur les vocalistes.

Ces photos ont été captées à travers la France lors de concerts dont Jazz In était le partenaire média, à Anglet, Arles, Avignon, Junas, Limoges, Luz St Sauveur, Marciac, Marseille, Montpellier, Perpignan, Poitiers, St Rémy de Provence, Tulle, Vauvert et Vitrolles.

(extrait du communiqué de presse)