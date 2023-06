Jazz Culture : Exposition André Sas à Paris

André Sas est un photographe né le 26 septembre 1928 à Marseille et décédé le 2 avril 2020 à 91 ans à Saint-Maur-des-Fossés (94) qui a collaboré aux agences Europress, Gamma, Sygma et Mephisto. La Galerie des Photographes à Paris lui consacre un hommage jusqu’au 24 juin, sous le parrainage de Raymond Depardon.

Louis Armstrong - ©André Sas

Son fils, Philippe Sas, témoigne : « Quelques jours après le décès de mon père, André Sas, en 2020, j’ai reçu de nombreux témoignages très émouvants et plein d’éloges à son égard de la part de ses anciens collègues et partenaires de la profession « me proposant de m’aider à valoriser le patrimoine photographique laissé par mon père.

Je restais sans voix. J’ai réalisé – peut-être tardivement – l’immensité de l’héritage et de l’œuvre que je récupérais. En toute modestie, j’ai également compris la valeur artistique de ces archives et l’importance de continuer à les faire vivre.

C’est dans cet esprit que nous avons décidé avec mes fils, Julien et Nicolas, d’organiser cette exposition-hommage, réunissant certaines des plus belles photos prises par mon père.

Miles Davis & Juliette Gréco - ©André Sas

Parmi les centaines d’images, nous avons choisi de privilégier aujourd’hui les portraits de célébrités (Édith Piaf, Brigitte Bardot, Salvador Dalí, le Général de Gaulle, J.F. Kennedy, ou bien encore le Pape…) sans oublier pour autant ses reportages sur le terrain au cœur de l’actualité de l’époque.

Billie Holiday - ©André Sas

Il est bien impossible de résumer une œuvre en 70 images exposées, mais nous avons vite réalisé que montrer les photos de mon père, c’est se replonger dans la France des années 1950-1960. Une France qui se reconstruit, et qui savoure une liberté retrouvée. Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de joie et d’émotion que nous partageons avec vous cette œuvre généreuse et pleine de vie, reflet d’un moment clef de la société française au 20ème siècle. »

(extrait du communiqué de presse)