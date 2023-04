Jazz Culture : Exposition Basquiat Soundtracks

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour la première fois, l'œuvre de Basquiat est donnée à entendre autant qu’à voir. Et pour cause : ses peintures trouvent bien souvent dans la musique de son temps ses principes structurants,comme le dévoilent les commissaires de l’exposition, Mary-Dailey Desmarais, Vincent Bessières et Dieter Buchhart, au terme de trois années de recherches. D’autre part, l’ambition de ce projet est d’expérimenter par et avec la musique une nouvelle manière d'exposer Basquiat et de traduire visuellement l'imaginaire sonore de ses œuvres.

Basquiat Soundtracks est la première exposition consacrée au rôle de la musique dans l’art de Jean-Michel Basquiat (1960-1988), artiste parmi les plus fascinants du XXe siècle. Né à Brooklyn, de père haïtien et de mère portoricaine, Basquiat a baigné dans l’effervescence musicale de New York à la charnière des années 1980, marquée par l'émergence de nouvelles formes urbaines telles que la no wave et le hip-hop. Puissante et audacieuse, son expressivité s’est développée en prise avec ce paysage sonore, donnant naissance à une œuvre qui doit aussi bien à l’art de la rue qu’à la tradition occidentale,questionnant les conventions esthétiques et révélant une sensibilité tout à la fois critique et poétique.

Publicité

Grand amateur de musique, Basquiat possédait, dit-on, une collection de plus de 3 000 disques allant du classique au rock en passant par le zydeco, la soul, le reggae, le hip-hop, l’opéra, le blues et le jazz. Dans son atelier, plusieurs sources sonores pouvaient coexister simultanément. Cependant, la musique est loin d’avoir seulement formé une trame sonore à sa vie et à sa pratique. Commençant par une évocation, riche d’archives, des scènes musicales fréquentées par l'artiste à New York dans les années 1970 et 1980, l’exposition met en lumière ses expériences en tant que musicien et producteur de disques. Explorant en détail son imaginaire sonore, elle examine les nombreuses références qui parsèment son travail, révélant combien la musique a informé ses représentations et influencé ses processus de composition. La façon dont Basquiat l’a inscrite dans ses œuvres témoigne,en outre, de son intérêt profond pour l’héritage de la diaspora africaine et de sa conscience aiguë des enjeux politiques liés aux questions raciales aux États-Unis. La musique apparaît ainsi comme une célébration de la créativité artistique noire tout en pointant les complexités et les cruautés de l’histoire. Elle offre une clé d’interprétation à une œuvre qui,dans son auto-invention, est parvenue à intégrer le beat d'une époque, le blues d’un peuple, le geste du sampling et les symphonies épiques d’une modernité mouvementée

(extrait du communiqué de presse)