Jazz Culture : Exposition du photographe Christophe Charpenel à Crest

Avec cette exposition “Jazz - Itinéraires & Déchirures”, Christophe Charpenel s’engage dans une aventure personnelle. Il pense et met en place une poétique très particulière grâce aux collages, au positionnement des images au milieu de couleurs, formes et matières. Ses photographies retravaillées offrent une perspective nouvelle. Il s'agit là d'une approche plasticienne, la narration iconographique n’est pas prioritairement photographique. Le propos est personnel et l'objet est désacralisé.

Christophe Charpenel reconstitue des ambiances et des instants vécus fixés sur la pellicule, il invente des espaces pour loger ses images dans de nouvelles textures. Pour certaines créations il leur donne de la hauteur, tels des totems, des mobiles et des silhouettes géantes.

(extrait du communiqué de presse)

Publicité

Des concerts-création sont proposés à la galerie :

Nguyên Lê (guitare) le 14 octobre

Pascal Berne (contrebasse) le 21 octobre 2022