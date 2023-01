Jazz Culture : exposition Faith Ringgold "Black is Beautiful"

Figure emblématique d’un art engagé et féministe américain, depuis les luttes pour les droits civiques jusqu’à celles des Black Lives Matter, auteur de très célèbres ouvrages de littérature enfantine, Faith Ringgold a développé une œuvre qui relie le riche héritage de la Harlem Renaissance à l’art actuel des jeunes artistes noirs américains. Elle mène, à travers ses relectures de l’histoire de l’art moderne, un véritable dialogue plastique et critique avec la scène artistique parisienne du début du XXe siècle, notamment avec Picasso et ses Demoiselles d’Avignon.

American People Series - 1967 - ©Faith Ringgold

Née à New York en 1930, Faith Ringgold a grandi à Harlem, quartier nord de Manhattan, devenu dans l’entre-deux guerres, la capitale symbolique de l’éveil culturel des communautés noires, encouragé notamment par l’ouvrage The New Negro (1925) de l’écrivain et philosophe Alain Locke. Elle a passé son enfance dans une communauté florissante de créateurs, de musiciens, d'écrivains et de penseurs. Elle a continué à y vivre et à y travailler en tant qu'artiste et enseignante dans les écoles publiques pendant des décennies. C’est là où se sont formés ses engagements artistiques, culturels et familiaux. L'ensemble du parcours de l’artiste témoigne de sa quête et de sa création de formes singulières propres à l'exploration radicale de l'identité sexuelle et raciale. Cette exposition est la première à réunir, en France, un ensemble d’œuvres majeures de Faith Ringgold. Elle prolonge la rétrospective que lui a consacré le New Museum au début de l’année 2022 et est organisée en collaboration avec cette institution new-yorkaise.

Publicité

“La question était simplement de savoir comment être noir en Amérique. Il n’y avait aucun moyen d’échapper à ce qui se passait à l’époque [les années 1960] ; il fallait prendre position d’une manière ou d’une autre, car il n’était pas possible d’ignorer la situation : tout était soit noir, soit blanc, et de manière tranchée.”

(extrait du communiqué de presse)