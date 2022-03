Jazz Culture : exposition “Femmes de jazz, une autre histoire du jazz” à Montpellier

Entrez dans le jazz club au féminin et plongez dans l’histoire de cette musique qui a déjà plus d’un siècle. (Re)découvrez les parcours et musiques des pionnières, des revanchardes, des hardies, des douces, des subtiles, des talentueuses jazzwomen de 1880 à 1970 aux États-Unis !

La préfiguration présentera une dizaine de portraits de musiciennes qui ont participé à la construction du jazz, à travers des photographies d’archives, des portraits réalisés par des illustratrices, des biographies, des vinyles, des extraits de presse et de musiques.

Jusqu’au 28 mars au Discopathe à Montpellier (34). Entrée libre.

