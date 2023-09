Jazz Culture : Exposition "L'AMR 50 ans de jazz et de musiques improvisées"

Pour marquer les 50 ans de l'association en cette année 2023, l' AMR propose une exposition d'un mois avec des photos et des informations documentant ses activités sur un demi siècle.

L'AMR (Association pour la Musique ImpRovisée, initialement "de Recherche") est née en 1973 pour promouvoir à travers concerts, stages, lieu de rencontre et de répétitions, ateliers et une école, le jazz et les musiques improvisées.

(extrait du communiqué de presse)

