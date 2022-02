Jazz Culture : Gatsby le Magnifique au Théâtre du Châtelet

Adapté à la scène et à l’écran, ou encore en bande dessinée, “Gatsby le magnifique ” n’a de cesse de s’actualiser au fil des décennies depuis sa parution en 1925. Récit iconique des Années Folles aux États-Unis, l’histoire cherche à percer le mystère qui entoure la fortune de Gatsby, un homme qui divertit son entourage lors de soirées extravagantes tout en se consumant d’amour pour Daisy, une femme riche et inaccessible.

Créé en 2018 au Festival d’Avignon dans le cadre des productions en public de France Culture au musée Calvet, “Gatsby le magnifique” mis en scène par Alexandre Plank est une adaptation au carrefour du jazz, de la musique classique, de la pop et du hip hop, mise en musique par Issam Krimi.

Du 16 au 20 février dans la Grande Salle du Théâtre du Châtelet à Paris (75)

Texte d’après Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald

Mise en scène : Alexandre Plank

Musique originale et direction musicale : Issam Krimi

Adaptation Pauline Thimonnier

Gatsby : Sofiane Zermani

Daisy : Lou de Laâge

Nick : Pascal Rénéric

Piano, claviers et laptop : Issam Krimi

Trompette et effets : Shems Bendali

Quatuor à cordes Le Quatuor Mona

