Jazz Culture : Girls in the Band, documentaire de Judy Chaikin

Et si l’émancipation de la femme passait aussi par le jazz, par la volonté de ces femmes musiciennes qui souhaitaient faire valoir leur talent et trouver leur place dans les orchestres composés uniquement d’hommes. « Girls in the band » raconte cette étonnante histoire du jazz à travers la parole de ces musiciennes injustement oubliées des encyclopédies : les saxophonistes Peggy Gilbert et Rosalind Cron ; les trompettistes Clora Bryant et Billie Rogers ; les trombonistes Helen Woods et Jessie Bailey, la contrebassiste Carline Ray et les batteuses Viola Smith et Jerrie Thill.

Dans les années 1930 et 1940, des centaines de femmes musiciennes ont fait le tour du pays dans des All-Girl Bands très glamours, tandis que d’autres jouaient côte-à-côte avec leurs homologues masculins. Pourtant, au milieu des années 50, les musiciennes de jazz avaient littéralement disparu de la scène et leurs noms, comme leurs contributions à la musique, furent complètement oubliés. Le film raconte les histoires poignantes et inédites d’instrumentistes de jazz et de big band ainsi que leurs parcours fascinants et révolutionnaires de la fin des années 30 à nos jours. Aujourd’hui, une nouvelle génération de jeunes femmes virtuoses prend place dans le monde du jazz qui ne peut plus renier leurs talents. Un film fort, truffé d’anecdotes et de faits historiques.

Le documentaire regorge d’archives inédites (films, photographies, enregistrements sonores), une mine d’or où l’on retrouve ces musiciennes avec d’autres plus connues comme Hazel Scott, Melba Liston, Valaida Snow, Marie Lou Williams ou Marian McPartland. Le documentaire se termine avec le témoignage de la nouvelle génération de musiciennes dont les noms nous sont plus familiers comme Terri Lyne Carrington, Esperanza Spalding ou Maria Schneider. Il a été primé comme l’un des 50 meilleurs documentaires musicaux par le Famed British Music (site NME, New Musical Express).

(extrait des communiqué de presse)

Où voir "Girls in the Band"

A Nîmes [30) jeudi 11 mai à 20h30 au cinéma le Sémaphore. Séance unique en présence de la réalisatrice Judy Chaikin et Jean-Paul Ricard, en partenariat avec Jazz'70. - 2 invitations pour 2 à gagner

jeudi 11 mai à 20h30 au cinéma le Sémaphore. Séance unique en présence de la réalisatrice Judy Chaikin et Jean-Paul Ricard, en partenariat avec Jazz'70. - A Buis-les-Baronnies (26) vendredi 12 mai à 18h au cinéma le Reg'Art , en présence de la réalisatrice Judy Chaikin - entrée libre

vendredi 12 mai à 18h au cinéma le Reg'Art , en présence de la réalisatrice Judy Chaikin - entrée libre A Paris (75) dimanche 14 mai à 16h au cinéma Le Balzac , en présence de la réalisatrice Judy Chaikin