Jazz Culture : Guy le Querrec - Michel Portal, à fur et à mesures

1964. Guy le Querrec a juste 23 ans lorsqu’il photographie pour la première fois Michel, alors sideman dans un orchestre de bebop. 47 ans plus tard, en 2011, Le Querrec prendra sa dernière image de Michel Portal. Entre ces deux instants fixés sur pellicule, un long compagnonnage teinté d’amitié prendra vie. De New York à Paris, de Minneapolis à Arles, les deux compères vivent leurs brillantes carrières aventureuses sans jamais vraiment se quitter.

Jean Rochard, producteur, fondateur de la maison de disques nato et vieux complice des deux protagonistes, accompagne de ses mots cette épopée photographique, tissant en filigrane une histoire intime de la musique libre du dernier quart du XXe siècle.

Bernard Perrine, journaliste, enseignant et photographe, correspondant de la section de photographie de l’Académie des beaux-arts, signe la préface.

“Au fur et à mesures” rassemble plus de 300 photographies en 400 pages dans un format de “beau livre”, 23 x 30 cm. Quelques images déjà célèbres, mais la plupart rares et inédites, qui témoignent d’un regard espiègle sur un musicien qui ne l’est pas moins. On croyait Michel Portal insaisissable, mais pas pour Guy Le Querrec !

(extrait du communiqué de presse)