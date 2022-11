Jazz Culture : "Holy Ghost, The Life & Deat of the Free Jazz Pioneer, Albert Ayler" de Richard Koloda

Albert Ayler a synthétisé des chansons d'enfants, La Marseillaise, les musiques de marche américaines et des hymnes gospel, pour en faire des improvisations free puissantes, exubérantes et exaltées. Certains critiques l'ont considéré comme un charlatan, d'autres comme un hérétique pour avoir bouleversé les traditions du jazz. Certains le considéraient tout simplement comme un fou. Cependant, comme la plupart des génies, Albert Ayler a été incompris à son époque. Ses messages de paix et d'amour, ses visions apocalyptiques de soucoupes volantes et l'étrange récit des jours qui ont précédé sa découverte flottant dans l'East River de New York sont au cœur de son mythe, mais, comme le souligne Richard Koloda, ils ne sont que des épiphénomènes, éclipsant son profond impact sur l'orientation du jazz en tant que l'un des musiciens d'avant-garde les plus visibles des années 1960 et une influence majeure sur d'autres, dont John Coltrane.

Musicologue et ami de Donald Ayler, le frère trompettiste d'Albert Albert, Richard Koloda a consacré plus de vingt ans de recherches pour ce livre. Il suit Albert Ayler depuis ses débuts dans son Cleveland natal jusqu'à sa mort prématurée le 25 novembre 1970, à l'âge de trente-quatre ans, en passant par la France, où il a été le plus acclamé, et met fin aux spéculations concernant sa mort mystérieuse.

Véritable prouesse biographique et ouvrage de référence, “ Holy Ghost ” offre une nouvelle appréciation de l'une des figures les plus importantes et les plus controversées de la musique du XXe siècle.

Richard Koloda est titulaire d'une maîtrise en musicologie de la Cleveland State University, où il a rédigé une thèse sur la musique pour piano de Frederic Rzewski. Il a contribué au documentaire “ My Name Is Albert Ayler ” du réalisateur suédois Kasper Collin, et a été consultant pour la rétrospective de dix CD d'Ayler réalisée par Revenant Records, “Holy Ghost : Rare And Unissued Recordings” (1962-70), qui a été qualifiée de "Chapelle Sixtine des coffrets". Richard vit à Wayland, dans l'Ohio, où il pratique le droit. Lorsqu'il n'est pas au tribunal, il travaille à son deuxième livre (qui ne porte pas sur la musique).

“Se lisant comme un roman plein d'action, la biographie de Koloda est définitive, colorée et constitue un ajout majeur à la littérature sur la musique et le jazz américains". SCOTT YANOW, AUTEUR DE JAZZ ON RECORD 1917-1976

“La musique d'Albert Ayler était si surprenante que certains l'ont qualifiée de scandale, le dernier scandale d'une musique qui avait commencé dans le scandale. D'autres, comme Anthony Braxton, ont dit qu'Albert avait poussé le vocabulaire de John Coltrane et de Pharoah Sanders aussi loin qu'il était possible de le faire, et que tout ce qui suivrait serait post-Ayler. Donald, le frère d'Albert Ayler et membre de son groupe, a déclaré que tout ce dont ils étaient coupables, c'était de respirer. Aujourd'hui, la musique et la vision d'Albert Ayler peuvent être considérées comme une forme précoce d'afrofuturisme, un retour au passé pour créer un nouvel avenir. Pendant des années, les faits concernant la vie d'Albert Ayler ont été difficiles à obtenir, et les histoires racontées à son sujet sont mythologiques, voire fantomatiques. Le livre de Richard Koloda reconstitue remarquablement l'histoire de la vie d'Albert Ayler et explore la controverse qu'il a créée”. JOHN SZWED, AUTEUR DE SO WHAT : THE LIFE OF MILES DAVIS

“Albert Ayler reste l'un des grands visionnaires de la musique américaine. Il est arrivé par le biais du jazz et des chants de lamentation, entrant dans la conscience publique par le biais d'un mouvement inspiré par les appels à la libération des Noirs, et jouant une musique qui a souvent trouvé sa résonance la plus profonde auprès d'auditeurs dont les goûts étaient plus terre à terre que le bebop. « Quiconque a été à la croisée des chemins avec Robert Johnson ou a vibré au cri croisé du Wicked Pickett peut reconnaître et identifier les voix vernaculaires qui habitent la vision d'Albert Ayler. Richard Koloda s'appuie sur des documents d'archives et une histoire orale inédite pour documenter les aspects d'une famille américaine et le passage d'un artiste intransigeant qui ne faisait pas de compromis”. VAL WILMER, AUTEUR DE “AS SERIOUS AS YOUR LIFE : BLACK MUSIC AND THE FREE JAZZ REVOLUTION, 1957-1977”

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)