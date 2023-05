Jazz Culture : hommage à Jean Dréjac disparu en 2003

Jean Dréjac , né à Grenoble en 1921, nous a quittés en 2003. Il a écrit plus de 400 chansons et nombre d’entre elles sont entrées dans la mémoire collective. Mariant poésie et chanson populaire, son âme de poète a enchanté plusieurs générations, de la Libération à aujourd’hui. Commandeur des Arts et des Lettres, plusieurs fois vice-président de la Sacem, président du Syndicat national des auteurs-compositeurs durant plusieurs années, il a défendu les droits de sa profession avec de fortes convictions.

À l’occasion des 20 ans de la disparition de l’auteur Jean Dréjac, un coffret 3 CD rend hommage à l’ensemble de sa carrière. Ses chansons interprétées par les grandes vedettes de son époque ont été reprises par la suite par de nombreux artistes, de la variété au rock et du jazz au classique : Piaf, Montand, Gréco, Amont, Dalida, Salvador, Zaz, Renaud, Florent Pagny, Juliette, Lambert Wilson, mais aussi, Duke Ellington, Paul Anka, les Trois Ténors (Pavarotti, Domingo, Carreras), Renaud Capuçon, Richard Galliano …

Trois enregistrements inédits ont de plus été réalisés pour ce coffret :

Laurent Voulzy avec une version tendre de Ah ! le petit vin blanc et Romain Didier et Alissa Wenz offfrent leurs interprétations sensibles de Chanson pour Margot et Ma muse.

(extrait du communiqué de presse)