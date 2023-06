Jazz Culture : Inauguration du conservatoire Quincy Jones à Mantes-la-Jolie (78)

S’il a côtoyé les plus grands, de Ray Charles en passant par Franck Sinatra ou Michael Jackson, Mister Q a aussi un lien étroit avec le territoire. Il doit beaucoup à Nadia Boulanger – l'une des professeures de composition les plus influentes du XXe siècle – qui a enseigné à deux pas de là, aux Maisonnettes de Gargenville.

Aujourd’hui, le conservatoire communautaire est le seul au monde à porter le nom de Quincy Jones. Afin de fêter cette première, un baptême officiel est organisé vendredi 16 juin prochain en présence de Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines, Cécile Zammit-Popescu, présidente de GPS&O et de Raphaël Cognet, Maire de Mantes-la-Jolie.

À cette occasion, Rhoda Scott, la célèbre organiste, viendra témoigner du génie musical de Mister Q et de celui de Nadia Boulanger, ayant elle-même suivi son enseignement. Dans l’auditorium, qui sera également renommé le même jour Nadia Boulanger, les professeurs et les élèves du conservatoire proposeront un hommage tout en musique et mouvements à ces deux artistes hors normes.

La France, la deuxième patrie de Quincy Jones

Il s’agit d’un événement pour Grand Paris Seine & Oise mais la star planétaire l’aborde avec l’humilité des grands. « Mon âme se réjouit de savoir qu’en France, ma deuxième patrie, une école de musique porte mon nom, écrit-il au Mantais Jean-Pierre Vignola. J’ai eu la chance d’être porté par les plus grands et c’est un honneur de contribuer à la perpétuation de l’enseignement musical. Mes souvenirs de France sont intimement liés à ma très chère Nadia Boulanger et je ne saurais dire à quel point je suis honoré d’être son voisin par cette école qui porte mon nom. Merci mille fois du plus profond de mon cœur ! »

Quand Quincy Jones commence à étudier la trompette à Seattle en 1945, il n’a que 12 ans. Son amour pour la musique est déjà chevillé au corps, comme pour les plus de 1 000 élèves qui fréquentent aujourd’hui le Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. Qu’ils soient inscrits en musique, en danse ou en théâtre, ils sont tous passionnés et partagent les mêmes rêves.

Mister Q : du be-bop au hip-hop

Au cours des 70 dernières années, Quincy Jones a travaillé aux côtés des plus grands noms de la musique : de Ray Charles, à Duke Ellington en passant par Frank Sinatra jusqu’à Michael Jackson, Georges Benson, Miles Davis, Ella Fitzgerald ou encore Stevie Wonder. Légende vivante, il est également un des musiciens les plus « samplés » par les plus grands artistes hip hop.

Du be-bop à la bossa-nova, de la soul au hip-hop, de big bands futuristes en B.O. funk, il a déjà marqué de son empreinte la plupart des mutations de la musique moderne.

Quand deux génies de la musique se rencontrent …

Cette réussite, il la doit en grande partie à Nadia Boulanger. Reconnue comme une des meilleures pédagogues du monde musical du XXème siècle, elle a compté parmi ses élèves d’autres virtuoses célèbres comme George Gershwin, Aaron Copland, Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, Michel Legrand. Elle considérait d’ailleurs « Quincy Jones, comme son élève le plus marquant depuis Igor Stravinsky ».

Elle fut l’inspiratrice de la musique contemporaine mondiale et particulièrement américaine. Première femme à diriger les orchestres philarmoniques de Boston et de New-york, elle fut d’ailleurs en 1962 la première cheffe d’orchestre pour diriger le requiem de Gabriel Fauré au Carnegie Hall.

Nadia Boulanger a notamment exercé sur le territoire aux Maisonnettes à Gargenville, un ensemble de trois bâtisses, labélisées « maison des illustres » en 2014.

En choisissant pour parrain, un homme dont la vie a été bouleversée de manière radicale et positive par la musique et un musicien qui s’est essayé à différents style musicaux, le conservatoire de GPS&O souhaite se placer sous le signe de l’éclectisme et mettre en avant le rôle primordial de la pédagogie artistique au travers de la figure de Nadia Boulanger.

(extrait du communiqué de presse)