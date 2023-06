Jazz Culture : Javon Jackson - With Peter Bradley

"Javon Jackson a une longue histoire en tant que ténor et saxophone au timbre chaud et dur comme le cuir.

- A.D. Amorosi, JazzTimes

La bande originale de "With Peter Bradley" met en scène du quartet de Javon Jackson, avec le pianiste Jeremy Manasia, le bassiste David Williams et les batteurs McClenty Hunter ou Charles Goold, ainsi que le trompettiste invité Greg Glassman.

Publicité

"Les goûts musicaux de Peter Bradley sont des plus pointus... Il devrait donc être très satisfait de la bande originale de Javon Jackson (et tous les spectateurs au goût averti devraient l'être aussi). Le ténor évoque sans aucun doute l'ambiance du hardbop Blue Note d'antan, mais il reste un peu plus léger et dynamique, pour aider à faire avancer le film".

- Joe Bendel, J.B. Spins

Méconnu dans le monde de l'art malgré une carrière prolifique de 50 ans, l'artiste abstrait Peter Bradley commence enfin à être salué comme il se doit. Cette reconnaissance se poursuit avec la sortie du documentaire "With Peter Bradley", qui documente la pratique quotidienne de l'artiste. L'œuvre de Peter Bradley est inextricablement liée à son amour du jazz, qui fournit l'atmosphère et l'inspiration pour toutes ses peintures. Le saxophoniste et compositeur Javon Jackson a composé pour le film une musique qui fait un clin d'œil à certaines des icônes de jazz préférées de Bradley - y compris Miles Davis, John Coltrane et l'ancien employeur de Jackson, Art Blakey - tout en capturant de manière vibrante les humeurs et les personnalités du film et de son sujet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En plus de la bande originale du film, l'album comprend également quatre morceaux enregistrés lors des sessions de “The Gospel According to Nikki Giovanni” (2022), l'album acclamé de Javon Jackson, avec le quartet, cette fois avec le batteur McClenty Hunter.

Javon Jackson était le choix idéal pour composer la musique du film, non seulement en raison de ses liens directs avec la tradition du jazz qui a nourri l'œuvre de Peter Bradley et de son don pour le portrait musical, mais aussi en raison de son amitié de longue date avec l'artiste. "Je connais Peter Bradley depuis de nombreuses années", raconte Javon Jackson. "C'était un ami d'Art Blakey, et il venait souvent voir le groupe lorsque j'étais avec les Jazz Messengers. Au fil des ans, nous sommes restés en contact et je savais qu'il était un artiste, mais je ne savais pas à quel point. “

Après avoir visionné le film et pris connaissance de l'ampleur de l'œuvre de Peter Bradley, JaAvon Jackson a reconnu non seulement un ami, mais aussi une âme sœur. "C'est un musicien de jazz, s'amuse le saxophoniste, mais son instrument, c'est la peinture.”

Présenté en avant-première au festival du film Slamdance 2023, “With Peter Bradley” est un portrait intime de l'artiste de 79 ans, dirigé par Alex Rappoport, voisin de Bradley à Saugerties, dans l'État de New York, et cinéaste. Il retrace la biographie de l'artiste, premier marchand d'art noir sur Madison Avenue, commissaire de la première exposition d'art moderne multiraciale en Amérique et probablement premier artiste abstrait noir représenté par une grande galerie new-yorkaise.

Malgré ces éloges, Peter Bradley n'avait pas fait l'objet d'une grande exposition dans une galerie depuis des décennies. Les premières critiques depuis la première du film en janvier ont été élogieuses, Film Threat le qualifiant de "documentaire dans sa forme la plus pure... captivant".

"J'ai abordé le film avec un esprit ouvert", explique Javon Jackson. "Je savais que Peter aimait John Coltrane, Mingus, Clifford Brown et Max Roach - il y a donc des allusions à tous ces musiciens. À partir de là, je me suis contenté de suivre l'ambiance de l'œuvre et de proposer quelque chose basé sur mes pensées musicales qui collerait à la scène."

À réécouter : Javon Jackson, old and new gospel Open jazz Écouter plus tard écouter 54 min

“With Peter Bradley” est la première musique originale de Javon Jackson, réalisant un désir de longue date depuis qu'il a composé une suite musicale pour accompagner le classique muet d'Alfred Hitchcock, “The Lodger”, commandé par le Festival international du film de Syracuse en 2009. Les autres morceaux ont été enregistrés sous l'impulsion du moment pendant les sessions de “The Gospel According to Nikki Giovanni”, la collaboration largement saluée de Javon Jackson avec la célèbre poétesse. Deux originaux - Amy's Theme, dédié à l'épouse défunte d'un ami proche, et Brother G, écrit pour un ami proche, Kenny Garrett - comprennent le standard classique Never Let Me Go et That's Earl Brother de Dizzy Gillespie, qui s'intègrent tous brillamment à l'ambiance et pourraient donner lieu à de futurs chefs-d'œuvre en tant que bande-son des créations en cours de Peter Bradley.

Javon Jackson

Le saxophoniste ténor Javon Jackson, né dans le Missouri, a quitté ses études au Berklee College of Music en 1986 pour rejoindre les Jazz Messengers d'Art Blakey, où il a ensuite joué aux côtés du pianiste Benny Green, du trompettiste Philip Harper, du tromboniste Robin Eubanks et du contrebassiste Peter Washington. Jackson reste un pilier des Jazz Messengers jusqu'à la mort de Blakey en 1990. En 1991, Jackson fait ses débuts sur disque avec “Me and Mr. Jones”, avec James Williams, Christian McBride et le batteur Elvin Jones. Il a rejoint le groupe d’Elvin en 1992 et a participé aux albums “Youngblood” et “Going Home” du grand batteur. Le premier album de Jackson sur Blue Note en 1994, “When the Time Is Right”, était produit par la chanteuse Betty Carter. Ses quatre enregistrements suivants sur Blue Note présentaient des programmes très éclectiques allant de Caetano Veloso, Frank Zappa et Santana à Muddy Waters, Al Green et Serge Gainsbourg. Pour le label Palmetto, il a exploré un mélange de funk, de jazz et de soul avec des musiciens de renom tels que l'organiste Dr. Lonnie Smith, les guitaristes Mark Whitfield et David Gilmore, le tromboniste Fred Wesley et le batteur Lenny White. En 2012, il a lancé son propre label Solid Jackson Records avec “Celebrating John Coltrane”. Son dernier album pour le label, “The Gospel According to Nikki Giovanni”, est une collaboration historique, teintée de gospel, avec le célèbre poète, activiste et éducateur afro-américain.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)